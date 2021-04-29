瘋電影／迴憶　親眼看見枕邊人殺人是錯覺？

文／賴賴

瘋言瘋語：

這位不太認識的導演，果然相當有潛力，自己編寫的劇本導得有聲有色，從人物設定到劇情安排，最厲害的是視覺說故事的手法，在剪輯俐落且節奏精準的情緒下，不僅懸疑性高，且反轉再反轉，結局有驚喜，看完不禁落淚，強而有力的新銳導演。

就在徐睿知鋪天蓋地的負評下，一度也不大想來看這部電影，尤其是對藝人特別挑剔有道德潔癖的韓國媒體，怎可能輕輕放過這位傲慢公主，但電影非一個人的作品，而是整體技術結合與一絲一毫的美術視覺組織凝結完成，只因女主角的醜聞而造成損失，實在太可憐了這些其他無辜者，還好導演強大的劇本力，加上劇情環境安排，柔軟中見剛毅，懸疑中帶血淚，男主角金剛于的演技很強大，撐住了整部電影懸疑性，電影完美好看。

徐有玟導演記住這位新導演了，找不到過去的資料，似乎是處女作，趕快去把IMDB導演資料建立一下，不然還真無法認識這位神秘的導演。這絕對是製片者導演編劇的功課電影，簡單兩三人的腳色，共有六位有戲的演員，完成如此精彩的懸疑驚悚片，太厲害了。



片 名：迴憶

英文片名：Recalled

類 型：劇情

上映日期：2021-04-29

片 長：99分鐘

導 演：徐有玟

演 員：徐睿知 、 金剛于 、 朴相旭 、 成赫

國 家：韓國

語 言：韓語

發行公司：甲上

劇情大綱

在一次創傷後失去記憶的秀真(徐睿知飾)，常常反覆夢到一個沒有臉的人緊追著她不放，好不容易在丈夫(金剛于飾)的陪伴下慢慢回復正常生活，但秀真卻開始有了預見未來的能力。在看見未來的畫面後，她一次次幫助別人度過難關，卻漸漸發現丈夫似乎隱瞞了天大的秘密，甚至還看到了他殺人的影像，但現實中卻似乎什麼事都沒發生。醫生認為秀真看到的幻象只是創傷後遺症，此時一位警探(朴相旭飾)懷疑秀真的丈夫捲入了一件竊盜案，起疑的秀真開始尋找真相，卻也讓她腦中的記憶越來越混亂…

▲從醫院回來後就照顧得無微不至。

▲兩人曾經的約定，諾言是如此珍貴。

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