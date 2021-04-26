瘋電影／偷天行動　街頭塗鴉跑酷孤兒容易被歹徒利用

文／賴賴

瘋言瘋語：

裘德洛捧在手上健身的兒子長大了，雖然沒有裘德洛的英姿勃發氣質，但台風穩健駕馭男主角沒有難度，即便整部片都是年輕腳色，他的戲感卻是最自然，相當有前途的一位新偶像誕生。

整部電影流暢好看，雖然沒有驚喜，不過從美術館出發的孤兒，多了藝術天分的一技之長，幫整部電影包裝了上流社會視覺感，街頭藝術雖不古典，卻更具備創造性，沒有匠氣刻板教育束縛，繪畫是一種抒發，大腦的極限運動，透過眼睛特別感動。

片 名：偷天行動

英文片名：Twist

類 型：動作

上映日期：2021-02-10

片 長：01時31分

導 演：馬丁歐文(Martin Owen)

演 員：拉夫洛(Raff Law) 、 米高肯恩(Michael Caine) 、 琳納海蒂(Lena Headey) 、 瑞塔歐拉(Rita Ora) 、 大衛威廉斯(David Walliams)

國 家：英國

語 言：英語

發行公司：天馬行空

劇情大綱

暗網交易，神鬼交鋒，誰能勝出

年僅20多歲的羅斯烏布利希（尼克羅賓森飾演），創立一個專門出售毒品、軍武，甚至是性交易的非法暗網「絲路」，這也引起美國緝毒局探員瑞克鮑登（傑森克拉克飾演）的關注，開始對這個非法網站進行秘密調查。不過連電腦都不太會使用的瑞克，該如何透過老派的查案方式，來摧毀這個價值10億美元的新型態虛擬犯罪帝國呢？

▲俊男必須有美女相伴，這妹子正。

▲這位教授是真正的壞人，要處理。

▲跑酷高手是偷竊最佳夥伴。

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