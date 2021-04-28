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瘋電影／猶大與黑色彌賽亞　政治是沒有流血的戰爭　

文／賴賴

▲▼猶大與黑色彌賽亞。（圖／YAHOO）

瘋言瘋語：

典型美國小說文學式傳記電影，每個畫面都極盡強調真實性，沒有商業元素，導演將當時黑人所面臨的環境狀態，以及政府毫無意願溝通只想以強權壓制，黑人問題至今，美國警察仍然沒有善待他們，就在不久前的喬治佛洛伊德事件，美國白人警察的無上公權力，至今仍然霸凌黑人，更何況那個年代，看完電影很累很累，感覺即便美國史上第一位黑人總統完美卸任也獲得美名，卻仍無法改善黑人民間的環境，很可悲。

最近全球已經開始重視膚色問題，不論是好萊塢或英國，男女主角大多是黑白配，且一點沒有違和感，黑人和白人的婚姻，可以是公主與王子的結合，黑人與白人的警探搭配，更有各自專長的奇效，就在疫情肆虐歐美之際，膚色在這個時候有了團結，他們一起打黃種人，哀。


片　　名：猶大與黑色彌賽亞 
英文片名：Judas and the Black Messiah
類　　型：歷史/傳記、劇情
上映日期：2021-04-23
片　　長：126分鐘
導　　演：沙卡金(Shaka King)
演　　員：丹尼爾卡盧亞(Daniel Kaluuya) 、 凱斯史坦費爾德(Lakeith Stanfield) 、 傑西普萊蒙(Jesse Plemons) 、 達雷爾布里特吉布森(Darrell Britt-Gibson) 、 李利萊爾豪艾里(Lil Rel Howery) 、 馬丁辛(Martin Sheen)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：華納兄弟


劇情大綱

1960年代晚期是美國歷史上最動亂又最關鍵的時代之一，充斥政治與社會騷亂的國家，情緒強烈的示威遊行如雨後春筍般冒出，抗議盛行並僵化的社會體制與性別認定常態、越戰，以及種族不公。全國各地的黑人族群，厭倦了在健保、住屋、教育和就業上都面對種族差異，且這些差異全都來自於制度上的不平等，他們終於受夠了。

聯邦調查局局長約翰艾德格爾胡佛創建了肅清行動，一個反情報計畫，旨在終結國內政治反對聲音與機構，手段包括監視、滲透、抹黑，以及擾亂。他們將視線轉向黑人社群，要消滅胡佛口中的「黑色彌賽亞」，崛起的黑人與民權運動領袖。1967年，胡佛建立了一個檔案，主角是名叫佛列德漢普敦的黑人中西部大學生，他的社區行動主義吸引了聯邦調查局的注意。

漢普敦在1968年當上黑豹黨的伊利諾黨部副主席，領導黑豹黨為自由和自決而戰，以及為終止警察暴力與殺戮黑人而戰。聯邦調查局立刻將漢普敦放入「煽動暴民者」暨「鼓動者」名單，指稱他為關鍵好戰領袖，對國家安全造成威脅。同時，聯邦調查局安插線人威廉歐尼爾進入黑豹黨，從內部追蹤漢普敦的通訊與動靜。

1969年，副主席佛列德漢普敦被聯邦調查局暗殺身亡，時間是12月4日凌晨，得年21歲。1990年1月15日，威廉歐尼爾在紀錄片節目《放眼成果2》的首播日結束了自己的生命，該節目有歐尼爾一生唯一一次的錄影訪談，談論他和漢普敦與黑豹黨的關係，他得年40歲。

在黑豹黨的兩年間，漢普敦對黑豹黨與整體社群的影響，讓黑豹黨受到全國與國際矚目。儘管漢普敦遭美國政府謀殺的歷史知識在教室中只有一語帶過，但漢普敦留給後世的訊息持續不懈地激勵黑人民權運動超過50年。

▲▼猶大與黑色彌賽亞。（圖／YAHOO）

▲白人警察交換條件不坐牢做臥底。

▲▼猶大與黑色彌賽亞。（圖／YAHOO）

▲警方配車給臥底，讓他快速接近黑豹領袖。

▲▼猶大與黑色彌賽亞。（圖／YAHOO）

▲佛列德漢普敦被聯邦調查局暗殺身亡，當時才21歲，孩子還在女友肚子裡。

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