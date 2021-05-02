台灣雲豹回來了！　李賢文彩墨創作「 屏東美術館」展出

▲李賢文雲豹系列作品，即日期至7月25日在屏東美術館展出 。（圖／屏東縣政府文化處提供）

記者陳崑福／屏東報導

為了尋訪傳說中魯凱族的神獸雲豹，「雄獅美術雜誌發行人」李賢文從4年前，深入走訪舊好茶、神山部落、禮納里部落、北大武山，探索雲豹的蹤跡，也以此題材入畫。他創作的台灣雲豹彩墨系列，目前於屏東美術館展出。

▲畫家李賢文。

雲豹對原住民魯凱族人而言，具有神聖的文化象徵意義。自稱「雲豹傳人」的魯凱族人，舊好茶是他們的發源地。2017年3月李賢文與攝影家王有邦、張大川等人跟隨魯凱族史官奧崴尼．卡露斯踏上尋覓舊好茶之路，他住在舊好茶石板屋中，看到力大古的立柱木雕刻上有雲豹的圖案，讓他回想起1991年5月《雄獅美術》曾介紹這位傑出的魯凱族雕刻師的作品，頗感到因緣巧合。當他再度前往觀看雲豹石，逐漸浮現想要畫雲豹的想法。

從舊好茶回來後，李賢文開始搜集有關雲豹的資料，為了創作雲豹系列，從動物園的實境取材，屏東山區的探索紀錄，結識許多原住民朋友，也請益野生動物專家學者。「透過他們不同形式的協助，他所畫的雲豹系列，有種種想像與飛越」，

從2017年「雲豹的呼喚」到2020年「北大武山雲豹五連作」與「台灣雲豹三部曲」，在李賢文的彩筆之下，台灣雲豹宛若山林的守護神，有時徘徊在魯凱族人歸鄉必經的紅櫸木旁；有時昂然挺立在北大武的山巔之上；有時甚至幻化成雲彩，眺望著原鄉；「雲豹的各種姿態活靈活現在畫作裡重現」。

縣府文化處表示，畫家李賢文以一位漢人水墨畫家在畫中呈現雲豹的過去、現在與未來，現實與虛擬交織的圖像，表達他對生態環境與人文的關懷，乃至生命哲理的省思。這次在屏東展出雲豹系列25件作品，展期至7月25日止。

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