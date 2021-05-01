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續航20小時的真無線降噪耳機　蔡恩雨代言的realme Buds Q2確認5月登台

▲realme 馬來西亞官方在當地找來人氣歌手蔡恩雨擔任代言人，一天內就有近 6000 人點讚支持。（圖／翻攝 instagram）

特約記者洪聖壹／綜合報導

在馬來西亞卻因為當地找來了知名歌手蔡恩雨代言而一度引發網友追捧的 realme 真我新款降噪耳機 realme Buds Q2，延續初代設計元素，配備了改良的遊戲模式以及環境噪聲消除（ENC）等功能，台灣方面以《惦惦!讓我靜靜》為主題，預告將於 5 月 4 日推出。

為了讓使用者不受噪音干擾，而這兩年已經進一步發展成降噪產品，Sony WF-1000XM3率先將主動降噪引進真無線藍牙耳機裡，蘋果也趁勢推出AirPods Pro，音響大廠JLab JBuds Air ANC、Jabra Elite 85t甚至是新一代真無線將噪王者Bose QuietComfort Earbuds消噪耳塞，三星則是推出Galaxy Buds Pro因應需求。

為了要搶佔市場，這次首次亮相的 realme Buds Q2 不管宣傳照還是產品重點規格，都讓人有種 Galaxy Buds Pro 的錯覺，不過強調的仍是CP值。外觀方面，realme 選擇在耳殼側邊觸控板改以萬花筒鑽切紋路設計，有種 realme C21＋realme X7 Pro 的設計風格。

▲這是全新 realme Buds Q2。（圖／取自 realme官網）

▲這是已經在台上市的三星Galaxy Buds Pro。（圖／取自三星官網）

該款耳機全機支援 IPX4 防水等級，單耳重量 4.1g，內建 10mm 聲音單體，耳機大小 19.79 x 21.42 x 22.46mm，充電收納盒 + 耳機總重量來到 39g，總續航力來到 20 小時，充電 10 分鐘可以播放 2 小時音樂，不過最大的遺憾還是用上了 microUSB 充電口。

此次官方加入了遊戲模式，同時按住兩側耳機就可以啟用，強調延遲時間控制在 88ms，比上一代的 Q 降低約 50%。另外就是降噪的部分，這次同樣提供環境聲音消除（ENC）與主動降噪（ANC）。

搭配《Realme Link》 App，可以自訂操控手勢與聲音音場，預計會有黑、藍色兩款。該款耳機本來是個不知明的產品，在巴基斯坦上市並沒有什麼聲量，然而在馬來西亞，realme 官方找來了在 YouTube 人氣有超過 105 萬的新生代歌手蔡恩雨擔任代言人，成了當地樂迷關注的焦點。

就在同一天，realme 台灣官方預告，以《惦惦!讓我靜靜》為主題，預告將於 5 月 4 日推出 realme Buds Q2 之外，這場活動還將一口氣發表The Chainsmokers參與調音的realme Buds Air 2與同價位帶首款主動降噪真無線耳機realme Buds Air 2 Neo，期望滿足用戶對於不同價格帶的耳機產品需求。

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