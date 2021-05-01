勞災人數年增3%　專家呼籲首重意外傷害險！

▲壽險業者呼籲所有勞工，意外傷害險不可少。（圖／資料照）

記者陳依旻／台北報導

根據勞動部勞工保險統計資料顯示，2020年職業災害給付為26,778人次，相較於2019年增達3%，且職業相關癌症傷病給付更高達279人次、創歷史新高，顯見勞工族群不只承擔著上下班途中的交通風險，甚至也有因工作讓健康亮紅燈，趁勞動節，壽險業齊建議，國人應補足意外保障缺口，意外傷害險不可少。

勞工為經濟奔波的過程中，無心補足缺口在所難免，康健人壽推出「e元有保」網路投保意外險方案，騎機車、開車、騎自行車、搭乘大眾交通運輸工具等九大意外事故皆提供加倍保障，平均一天花費只要約1元，即可擁有一整年365天的保障，若每日再花約6元即可享最高400萬元意外總保障，以及每次意外最高3萬元的實支實付傷害醫療保險金保障，不用擔心投保時序繁雜，因為3到5分鐘輕鬆完成網路投保。

不管經濟是否是跨越不去的門檻，全球人壽建議，都應善用傷害險及傷害醫療險、利變型壽險或投資型壽險及長照險等3招守護自己的未來，讓自己免於擔憂退休費用跟醫療支出。

第一，傷害險及傷害醫療險轉嫁在外奔波的風險；全球人壽表示，勞工朋友因常在外奔波，不管是騎機車上下班、搭乘交通工具或是上班期間，都有可能會遇到意外事故，此時第一層保障就是傷害險並附加傷害醫療險，當意外事故發生後，不管是身故、完全失能或是必須住院治療等費用，都能透過傷害險以及傷害醫療險所提供的保險給付來填補經濟上的損失。



第二，利變型壽險是退休規劃的不錯選擇；若預算有限，建議可選擇長年期繳費來降低每期繳費負擔，並透過商品的複利增額效果及宣告利率機制，加速退休金的累積，若想要同時兼顧「投資」及「保障」，則可選擇提供身故或完全失能保障的變額萬能壽險；全球人壽也提醒，投資本身有賺有賠，在選擇投保投資型商品之前，一定要先了解自身的風險承受度與產品的風險屬性，預先做好風險管理評估；並且也要先了解商品本身費用收取的方式，舉例來說，若投保保費費用採前收型的商品，所繳交的保費在扣除保費費用後，剩餘的金額會投入分離帳戶並依自行選擇的投資標的進行投資。



第三，隨著壽命越來越長，勞工朋友們應該及早做好長照險規劃；不僅能在風險來臨時，提高照顧品質，還能減輕家人的負擔，且越年輕投保，保費相對便宜，也能避免因體況不佳而無法投保的窘境。

富邦人壽財務精算處執行副總董采苓表示，所謂意外即具備外來、突發、非疾病三大要素，意外不同於疾病，通常在一瞬間就讓生活陷入困頓、令人猝不及防，提醒每位在工作崗位上辛勤工作的勞工朋友，在勞保的基本保障之下，亦可妥善運用商業保險來轉嫁工作時所面臨的風險，首重意外傷害輔以醫療保障，並定期進行保單健檢、及早補缺保障缺口，才能為自己和家庭築起人生的防護牆。



由於意外傷害險的保費收取是對應職業風險等級、共分六個等級，而非以投保年齡計算，鋼鐵業工人職業風險等級五，和一般外勤人員等級二就有所差異，勞工族群須特別注意工作轉換時，可能會影響職業等級的變動，一定要主動通知投保保單的所屬保險公司，以免發生因少繳保費，導致理賠權益損失，發生削減理賠給付的情況；反之，若職業風險降低，也須主動告知，免得多繳了不必要的保費。



勞動部勞工保險統計資料顯示，2020年職業相關癌症傷病給付高達279人次、創下歷史新高，若加上失能與死亡人數，更超過500人次，顯見癌症不只列居國人十大死因之首，更是勞工族群因工作所致的主要健康風險來源。

富邦人壽指出，現今受惠於醫療科技發達，癌症住院天數越來越短平均為12天，住院低於3天的比例更超過三成，因此勞工族群在規劃癌症保障時可鎖定療程所需的醫療費用，而目前治療癌症的療程先進，常見的標靶用藥對勞工朋友可能是筆可觀且龐大的支出，經濟壓力將直接影響就醫與療程，民眾可選擇具一次給付型特色的防癌險或重大傷病險，對具有家庭責任的勞工族群而言，這筆理賠保險金會是家庭裡的及時雨；而重大傷病險是以全民健康保險重大傷病作為保障範圍，當不幸罹患重大傷病，在取得重大傷病證明後，就可以有一整筆保險理賠，提供給病患積極治療或安心養病之用。