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美軍MQ-8B無人直升機撞軍艦...船身受損　失控墜落太平洋

▲▼美國海軍近岸作戰艦「查爾斯頓號」（USS Charleston,LCS-18）。（圖／翻攝自wiki）

▲美國海軍近岸作戰艦「查爾斯頓號」遭撞擊。（示意圖／翻攝自wiki）

記者郭家榮／綜合報導

美國海軍一架MQ-8B無人偵查機27日上午起飛後突然失控，撞到正在航行的近岸作戰艦「查爾斯頓號」（USS Charleston,LCS-18），造成船身受損，接著墜入太平洋。

根據《美國海軍研究所》(USNI News)報導，MQ-8B無人偵查機破壞了船艦的安全網，並直接命中船身側面，初步調查只有水面上的部位受損，不過經過詳細檢查後才能提出完整報告。

據了解，「查爾斯頓號」月初才在聖地牙哥附近海域進行實彈射擊訓練，結束後正朝著關島航行，途中無預警地遭到自家的無人直升機衝撞，所幸事故未造成人員受傷，查爾斯頓號依然繼續航行，而MQ-8B無人機在撞擊後，隨即墜入海中，沒有被回收。

搭載在自由級沃斯堡號（USS Fort Worth）的火力偵查兵無人機（MQ-8B）。（圖／達志影像／美聯社）

▲MQ-8B火力偵查無人機。（示意圖／達志影像／美聯社）

根據海軍資料顯示，MQ-8B火力無人偵查機長約9.7公尺，寬3公尺，被分配到北島海空軍基地（North Island Naval Air Station）的海上直升機作戰21中隊（Helicopter Sea Combat Squadron 21,HSC-21），主要協助MH-6直昇機偵查，以及水面作戰任務。至於事故發生的原因，海軍並未詳細說明。

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