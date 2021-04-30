福利社區化旗艦活動　結合惜食商店推廣食物不浪費

▲嘉義市「點亮社區之愛 福利社區化旗艦啟航宣示活動」。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

110年度嘉義市「點亮社區之愛 福利社區化旗艦啟航宣示活動」在市府8樓會議室盛大舉辦，今年由福民社區發展協會領航，與西區劉厝、車店、何庄、大溪及慶安社區發展協會，共同向衛生福利部提案，並獲補助經費辦理嘉義市110年度「點亮社區之愛 跨越世代全齡共享-福利社區化旗艦型計畫」，簽署合作備忘錄，宣示大旗艦計畫全面展開。

副市長陳淑慧表示，市府是社區發展的後盾，社區發展是市府建設的基礎，唯有相互合作，才能共創雙贏。感謝福民社區發展協會李宗亮理事長帶領聯合社區旗艦團隊，共同辦理今年的大旗艦計畫，更特別感謝12家合作惜食商店共同支持福利社區化，積極推廣食物不浪費、續食再利用理念。希望各社區與市府一起營造「全齡共享．世代宜居」的幸福嘉義市，朝目標啟航、一帆風順、滿載而歸。

社會處林家緯處長表示，今年的大旗艦計畫針對不同族群規劃多元福利的創新內容，以「橘世代志工培力」、「青年參與社區」、「新住民女力崛起」及「續食惜福推廣」等四大項子計畫為執行主軸，透過市府、西區區公所及嘉義市社區培力育成中心的輔導，以公私協力、由下而上的方式，讓發展成熟的社區引領其他潛力型社區，發揮聯合社區的精神。

福民社區發展協會李宗亮理事長表示，福民社區希冀藉由大旗艦計畫的推動，拓展社區視野，突破鄰里間限制，找回社區人情味與凝聚力，達到資源共享、社區共榮的願景。

今天活動開場由車店社區發展協會帶來「弄獅」及劉厝社區發展協會帶來不老魅力的「青春不老 I'm fresh」，帶動現場熱鬧氣氛。並與半畝田北方麵食、三哥【肉鬆‧肉乾】食品行、阿信壽司、嘉義噴水雞肉飯小雅店、允統食材有限公司、新台灣餅舖、林聰明沙鍋魚頭、長興水果行、保證責任嘉義市嘉全果菜生產合作社、安順水果行、城市漢堡-嘉義興美店及嘉松製麵廠等12家合作惜食商店，正式簽立嘉義市『愛+1』社區惜食推廣計畫食物捐贈合作備忘錄。



市府也呼籲更多企業、食品業者一同來加入惜食商店行列，捐贈尚於保存期限內可食用食物，詳情可洽市府社會處(05-2281271)或福民社區發展協會(05-2369222)。

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