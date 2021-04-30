文在寅支持度「血崩式」慘跌！下滑到僅29%...再創就職以來新低

▲文在寅支持率一路血崩式慘跌，再次創下執政以來新低。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統文在寅的支持率呈「血崩式」下降，首度跌破30%以下，創下就職以來最低的支持率！根據《韓聯社》報導，南韓民調機構「韓國Gallup」（한국갤럽）於27至29日針對1000名年滿18歲以上民眾進行調查，僅29%的民眾在文在寅執政上給予正面評價，比起上周下跌2%。

其實從今年3月第一周以來，文在寅的支持率便跌到40%，此後受到不動產政策、以及韓國土地住宅公社（LH）職員自肥先知炒地議題的影響後，支持率更是一路慘跌，4月7日首爾、釜山市長與議員補選等在得票上更慘敗給在野第一大黨「國民力量」。

報導指出，此份民調有高達60%的民眾不滿文在寅的施政，其中有28%的民眾最不滿意文在寅政府在不動產政策上的表現，在所有領域中占比最高，其次有17%的民眾認為文在寅政府新冠肺炎（COVID-19）疫情應對與管控失當、9%的民眾認為政府在解決經濟與民生問題上有所不足。

另外，首爾僅29%的民眾滿意文在寅政府施政表現、高達61%的民眾表示不滿；而以年齡層來看，被視為進步派陣營（泛共同民主黨）死忠支持者的20多歲民眾中，僅21%的民眾滿意文在寅政府的表現。

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