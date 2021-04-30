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花18萬元切C奶變負A罩杯！　竟是因為怕「情人窒息」

▲張佳瑩邀請陳熊熊分享切除胸部的過程。（圖／翻攝自YouTube／壽司張佳瑩） 

記者崔子柔／綜合報導

壽司張佳瑩在台北海洋科技大學擔任助理教授，身材苗條的她同時也是一位YouTuber，她的頻道昨（29）日邀請了女同志陳熊熊，分享花18萬將胸部切除的經歷。

陳熊熊從國小時期就發現自己不想要胸部，後來長到B至C罩杯，還曾試過網路上的偏方「推鹽水」，結果發現只有緊緻的效果，就繼續維持著穿束胸的生活。

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▲▼ 。（圖／翻攝自instagram／壽司張佳瑩）

▲張佳瑩在大學指導美姿美儀等課程。（圖／翻攝自instagram／壽司張佳瑩）

陳熊熊提到，因為自己很怕熱、身上還會長疹子，又開玩笑說怕胸部太大會「讓她（另一半）窒息」，才下定決心做切除手術，當時的術程是從乳頭開圓孔，將乳房取出後再將乳頭縫回。

「現在胸部會有感覺嗎？」陳熊熊表示，當時連原本的神經也一起切除了，但大概花了1年左右讓它長回來，所以還是會有感覺，「無知覺就太慘了啦！」

陳熊熊分享，手術過程都沒有感覺到痛，術後3到5天只能擦澡，3個月內要穿著馬甲，不過她也直言，成品和她想像中不太一樣，胸部因為沒有脂肪，現在呈現「凹下去」的狀態，「人家問我幾cup，負A」。

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