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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

中國軍機低空擾台　澳學者：印太區進入挑戰時期

▲▼運8反潛機。（圖／國防部提供）

▲圖為運8反潛機。（圖／國防部提供）

文／中央社記者丘德真雪梨29日專電

中國軍機稍早於台灣西南空域貼近海面30公尺高度飛行；對此「澳洲戰略政策研究所」高級分析師戴維斯研判，事件反映印太地區即將進入「挑戰的時期」。

中國軍機頻擾台，台海局勢持續成為澳洲輿論關注焦點。特別是中國軍機26日在台灣西南空域出現，並且一度貼近海面30公尺高度飛行。澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute，ASPI）高級分析師戴維斯（Malcolm Davis）昨天接受天空新聞（Sky News）訪問時強調，中國軍機的行為並非履行日常任務。

戴維斯認為，中國軍機以30公尺低空飛行，試圖躲避台灣雷達偵測，以蒐集台灣有關防空系統和其他方面的情報，這不單只是挑釁的行為，而且就像是戰爭中要瞄準台灣的目標一樣。

戴維斯研判，中國軍機的行為並非履行日常任務或維護和平；包括澳洲在內的印太地區「即將進入充滿挑戰的時期。」

澳洲國防部長杜登（Peter Dutton）25日呼籲重視台海情勢，並且要將澳洲軍事重心轉向防範中國軍事威脅；同一天，澳洲內政部秘書長裴佐洛（Michael Pezzullo）宣告「戰鼓」響起；昨天，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）宣佈斥資澳幣7億4700萬元（約新台幣165億元）翻修4座北領地的軍事訓練基地。

戴維斯今天向天空新聞指出，澳洲的戰略政策機構和專家大多認為，台灣將會是衝突的「引爆點」（flashpoint）；他相信，中國致力在5年內達到具有武力犯台的能力；在這段期間，中國將會在避免激起美國軍事回應的程度下，持續做出更嚴重的挑釁行為。

戴維斯提醒，台海局勢正牽動印太地區邁向一個風險高峰，顯然台灣已成為所有人都在關注的焦點。

戴維斯分析，一旦中國武力犯台，如果美國介入的話，美國與中國全面開戰在所難免；若美國不介入，將2400萬台灣人棄之不顧，任由他們落入中國手中的話，將會破壞美國在印太地區盟友之間的信用，連帶引起的風險將不容小覷。

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