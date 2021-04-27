媽媽跟鄰居在車庫聊天！回家後飯都吃不下　兒子調監視器一看嚇傻

▲兒子調閱監視器，揭發洪男惡行。（圖／示意圖，無關本案／Pexels）

記者林昱萱／台南報導

一名洪姓男子跟女子「花花」（化名）是鄰居關係，而他日前與對方在車庫聊天時，未經對方同意就撫摸對方胸部、下體，甚至用自己的下體磨蹭對方，整起事件直到花花的兒子發現母親的異常，調閱監視器畫面後才曝光。對此，台南地院審理後，依法判洪男10月徒刑。

判決指出，洪男與花花是鄰居，而日前他到花花家中的車庫與對方聊天，但他卻於聊天過程中基於強制猥褻之犯意，在沒經過花花同意的情況下，隔著衣服撫摸對方的胸部、下體，更誇張的是，洪男還隔著衣服以下體磨蹭花花的下體，對其進行猥褻行為，而整起事件直到花花的兒子發現母親食慾異常，因此調閱車庫監視器後才發現洪男的惡行。

洪男被捕後坦承，確實有隔著衣服撫摸對方的下體、胸部，但否認自己有強制猥褻犯行並辯稱，「我沒有隔著衣服用生殖器磨蹭花花，只是跟她說話時靠得比較進而以，我與花花這4、5年來越來越親密，我們講話很投機，而且她當時沒有說不要或抵抗，她當時說不要，是怕被外人看到，她當時也有輕拍我的臉、胸膛手臂、是互有好感的對話與互動，我們獨處6分鐘，但花花也沒有斥責、大怒，也沒將我趕走。」

不過，法官勘驗監視器畫面後發現，兩人之間僅一般聊天對話，並無曖昧言語，但洪男卻突然伸手觸摸花花，甚至還用台語告訴花花，要花花「給他弄一次」，而當時花花還以「你有老婆」、「我不要啦」等語明確拒絕，但洪男卻仍是朝她伸出狼爪，因此認定洪男所言僅是卸責之詞，並不足採。

法官審理後認為，洪男已經超過70歲，竟然因為生理衝動，就違反被害人之意願而進行猥褻犯行，欠缺尊重婦女性自主決定權之意識，犯後坦承部分猥褻行為，否認有強制猥褻犯行，且有避重就輕之情，未見悔悟之心，兼衡其並無前科、智識程度、家庭經濟狀況、素行等一切情狀之後，依犯強制猥褻罪，判處他10月徒刑。

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