快訊／夜店殺警案「紅龍柱砸頭」主嫌逃馬國落網　許淳凱傍晚押回

記者張君豪／台北報導

2014年9月在北市信義區夜店圍毆、打死信義分局偵查佐薛貞國的殺警通緝犯，有中山聯盟4大司令之稱的許淳凱（30歲）落網了，許男被判刑13年定讞後潛逃，經北檢在2019年10月16日發布通緝，刑事局、航警局共組專案小組與馬來西亞警方通力合作，成功在馬國將許男緝獲到案。刑事局表示，許淳凱被安排搭乘長榮班機從馬國押解返台，預計傍晚5點半抵達桃園機場。

▲夜店殺警案潛逃馬國的主嫌許淳凱，28日遭刑事局人員押解返台。（圖／記者張君豪翻攝）

▲夜店殺警案潛逃馬來西亞的兇嫌許淳凱28日遭刑事局人員押解返台。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局表示，經調查許嫌偷渡離台先到中國大陸，再潛逃至馬來西亞，警方查出他在馬國吉隆坡當地的網路博弈公司打工，刑事局國際刑警透過駐外聯絡官通報馬國警察協緝，在4月1日在吉隆坡市區一處民宅內將許嫌緝捕到案。

許淳凱將在28日中午，由馬來西亞皇家警察總署刑事偵查局與刑事局國際刑警人員會同，從馬來西亞吉隆坡國際機場搭乘長榮航空班機，由刑事局幹員專程押解返台，預計將在17時30分抵達桃園國際機場，後續由專案小組共同押解許嫌返台到台北地檢署歸案、發監服刑。

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