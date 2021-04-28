部桃進駐「華航園區」採檢打疫苗！　累計355位接種

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

華航染疫疫情再擴大，中央流行疫情指揮中心今公布新增3例本土個案，其中2例是血清抗體陽性機師家人。為因應華航防疫，部立桃園醫院也進駐華航園區諾富特飯店設立臨時醫療站並提供疫苗施打。根據統計，目前已施打355位疫苗和700多位採檢。

醫療應變組副組長王必勝表示，部桃在華航有設採檢站，也有疫苗施打點，根據這兩天觀察，華航人員的紀錄和動線安排的相當不錯，一切都還算順利。

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而在公費和自費疫苗施打狀況，發言人莊人祥說，昨天總計施打2723位，其中自費有1748位、公費僅975位，目前總共施打48,180位，另外，有關疫苗接種後不良事件昨天新增18件，都屬於非嚴重不良事件。

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