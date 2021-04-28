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免費送5萬元禮券！超商「24小時冷凍交貨便」登場　寄件只要99元

▲▼小7冷凍交貨便登場。（圖／7-11提供）

▲小7冷凍交貨便登場，寄件試營運價只要99元。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

不用煩惱冷凍商品難寄啦！小7推出最新「冷凍交貨便」服務，寄件試營運價只要99元，且為了慶祝小7賣貨便週年慶，賣家寄件滿6888件即可直接免費獲得5萬元小7禮券。全家也打造最新「好生凍生鮮集市」，冷凍店到店只要99元，能購買到小吃、甜點等商品，另外還有賣家0元開店服務。

小7今起陸續於全台6000家門市推出最新「冷凍交貨便」服務，寄件試營運優惠價99元，民眾須使用門市販售的冷凍交貨便專用寄件箱包裝，到ibon便利生活站列印寄件單即可臨櫃寄件，而小7也預估，冷凍交貨便上市後每月會有超過15萬人次使用。

▲▼小7冷凍交貨便登場。（圖／7-11提供）

▲小7冷凍交貨便只要到ibon便利生活站列印寄件單即可臨櫃寄件。

另外，為慶祝小7賣貨便2週年慶，即日起至5/31，除了冷凍寄件99元優惠價之外，消費者只要在賣貨便平台下單後就可獲得限量10名的5000元商品卡抽獎機會，賣家寄件滿6888件就直接送5萬元禮券，且無名額限制，5/5、6更限時推出2天常溫店取運費每件只要22元的超狂優惠。

全家即日起也推出24小時「冷凍店到店」服務，以「你家冰箱在全家」概念打造冷凍食品商城「好生凍生鮮集市」，主打99元的經濟型費用，集結超過30家廠商、近千個商品，涵蓋中、日、美和南洋風味，主食、小吃到甜點等類型，消費者於平台下單後，2～4天內於指定店舖取貨。

▲全家推出全台首間專營冷凍食品商城「好生凍生鮮集市」，首創24小時「冷凍店到店」服務。（圖／全家提供，下同）

好生凍生鮮集市除了好逛外，也開放賣家申請上架，一經審核確認即可享「零元開店」。申請者只要點選「我要開店」按鈕，並確認合約內容、填寫負責人身份證件影本、食品登記字號等相關公司基本資料等步驟，再經工作小組審核確認即可上架販售，賣家即可享免平台使用費、免成交手續費。

▲「好生凍生鮮集市」，初步集結超過30家廠商、近千個商品。

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