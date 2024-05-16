算命師說我會沒出息！她帶兒子坐捷運險被國中生揍　靠1招走出低潮

▲kaka從小被媽媽認定不會有出息。

圖文／鏡週刊

國中時，我媽拿我的名字去算命，算命師說我很笨，將來不會有什麼成就。我媽很迷信，要我念高職半工半讀就好，我不肯，高職聯考故意考很爛，「只」考上公立高中，她只好讓我繼續讀。

對我媽來說，女生的命很卑微。她原本在貿易公司當會計，為了照顧我變成全職主婦，卻因為生了我跟我妹，被我奶奶瞧不起，她因此總是板著臉；直到懷了第3胎，產檢知道是男生，我才第一次看見她笑。以前我爸酗酒又家暴，每次喝醉就揍我媽，她被揍到眼睛瘀青也不報警，只說哪有女生不被打；我高中放暑假去打工，領到第一筆薪水很開心，她卻要我把錢給我爸賭博，說這就是我的命。

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我不想像我媽這麼悲哀，半工半讀念大學，畢業進科技業當業務，目標當Top Sales在國外到處飛，沒想到30歲生完兒子，老闆說當媽媽很難配合出差，勸我放棄復職，我只好在家帶小孩。兒子1歲確診輕度自閉合併過動症，書上寫早期療育可以改善症狀，那陣子我像兒子的經紀人，每天帶他跑各種療程，1年花2、30萬元，只要不是喝符水，我什麼都願意試。

過了一、兩年，兒子卻還是像外星人，心情不好就躺在地上尖叫哭鬧轉圈圈，路人常罵我怎麼這麼不會教小孩。我既挫折又丟臉，越來越不敢帶兒子出門，關掉臉書帳號，不敢跟朋友連絡；婆婆說，我跟兒子就是撿角（台語，指沒出息）。我好像活在地獄，沒辦法工作，也看不見兒子的未來，心情最差的時候，一度想帶兒子去跳海，也忍不住想，該不會我媽說的都是對的？

有次帶兒子搭捷運，列車經過東門，軌道聲音特別大，兒子開始哭鬧，同車廂一個國中生受不了，握拳做勢要揍我們，我嚇壞了，抱起兒子就往其他車廂跑，車門一開，我腿一軟跪在月台上，覺得又累又氣，氣兒子為什麼在這種時候哭，也氣自己怎麼這麼沒用，連保護兒子都這麼吃力？

▲kaka為了保護兒子開始重訓，也嘗試不同的運動。（kaka提供）

我不想被人欺負無法還手， 一週4天游泳、跑步、重訓，體重從70公斤掉到50出頭，做家事、搬東西也不會喘；也找空檔去諮商、當生命線志工，慢慢建立自信。以前算命師說我下海會被水鬼抓走，我因此不敢玩水，後來想想，重訓這麼難我都做了，還有什麼好怕，跑去學衝浪、考救生員執照，第一次在衝浪板上站起來的時候，真的好開心。

兒子大概感覺到我心情變好，加上之前早療開始見效，情緒越來越穩定，我和先生開始帶他出門，他6歲那年，全家還一起搭飛機去沖繩玩，那一次，他全程都沒有哭喔。

兒子上小學後，我開始當健身教練，一週最多教30堂課，也進修物理跟靈氣治療，希望學生除了身材變好，心情也要健康。生活雖然很忙，我卻很enjoy。

其實，最低潮的那陣子，我去算了紫微斗數，老師說我命格所在的宮位，現在的確什麼都沒有，但未來機運很難說，要我好好沉潛準備。這次，我是信這個老師了。

kaka，43歲，健身教練，台北市

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