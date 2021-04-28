阿伯凌晨4點掃落葉！他見「整齊6大堆」感動道謝　意外掀正反意見

▲善心阿伯與他集中起來的落葉。（圖／翻攝自路上觀察學院）



記者黃可昀／綜合報導

雖然有清道夫幫忙維持環境整潔，但偶爾還是會見到幾名志工，自發性地在街頭清掃、撿垃圾，台北還有一名老先生凌晨4點多在街上掃落葉，路人經過看到一堆又一堆的成果，內心實在覺得感動又感激。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」指出，昨天凌晨4點多經過台北愛國西路，天都還沒亮，就有一名老先生在路旁拿著竹掃把忙來忙去，「發現地上有許多一堆一堆的落葉⋯就知道他已經掃很久了！」對方有可能已經在這掃了1小時以上，仍持續握著掃把檢查有沒有遺漏的地方。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於當時凌晨4點，不太可能是清道夫上班時間，加上附近也沒有其他人員一起清掃，因此原PO推估這名老先生是自發性地幫忙，自己拿著竹掃把上街掃落葉，「心中真的很感動…老先生您辛苦了～」。

▲落葉到底該不該掃，網友認為要看狀況。（圖／翻攝自路上觀察學院）



這篇貼文目前累計近3000人按讚，網友紛紛留言「很明顯退伍軍人」、「其實很多人在默默付出」、「公園可以，路上母湯，4~5點很多喝茫、大夜下班的車，老人家很危險。」不過，部分網友提醒，老先生出於善心共同維護環境，但其實把落葉掃光未必是好事，「是說不太明白掃落葉的用意，如果沒要清掉的話，落葉能保持土壤濕潤減少揚塵」、「其實樹下的落葉最好是讓它自然腐化分解、回歸大地滋養土壤，否則被掃帚經常刮掃、根本長不出綠草，只見滿地的泥土。」