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詭異男闖公司應徵！沒投履歷就想「預支5000元」　網猜真相不單純

▲▼新台幣,鈔票,千鈔,荷包（圖／記者劉維榛攝）

▲都還沒應徵就想預支5000元。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者黃可昀／綜合報導

許多老闆分享過求職者的奇葩要求，想不到日前還有人遇到「鬼鬼祟祟的人」站在公司外觀望，開口第一句就是要來應徵，但沒有準備履歷或任何資料，只說「經過進來看看」，彷彿在逛街一樣隨興，甚至要求「先預支5000元」。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」表示，他早上看到這名男子行蹤可疑，站在公司門外探頭探腦，於是上前詢問，對方回應「我來應徵的」，但沒有事先投履歷，也沒收到面試通知，看起來毫無準備，像是心血來潮就挑一間公司應徵，所以原PO大概解釋狀況後便請他回去。

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▲▼詭異男來應徵還要預支5000。（圖／翻攝自爆怨2公社）

▲男子聲稱路過想進來看看。（圖／翻攝自爆怨2公社）

結果男子不死心，繼續追問「你們薪水多少啊？」、「我可以上班嗎？」最後說出主要目的，「可以先預支5000嗎？」令原PO火氣快要上來，請對方立即離開，有興趣先到人力銀行投履歷，對方在離開前仍死纏爛打地說「相信我！先借！我下禮拜一定上班！」

網友看了也傻眼回應，「那去警局應徵吧」、「還沒工作就想先預支…這種人有投履歷也不敢用」、「臉皮有夠厚...」、「這樣也可以借錢，真的被擊敗了。」網友猜測，男子可能不懷好意想偷東西，被發現後才謊稱來應徵，「哈哈遇到瘋子，應該是本來進去想偷錢，被你發現只能說來應徵」、「本來要來偷東西的，被發現後亂扯的理由吧。」

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