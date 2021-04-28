嘉義學霸女離奇失蹤14年　男友涉重嫌！8年後奶奶竟也人間蒸發

▲阿虎被親友爆料，是個性格古怪的宅男，還曾殺貓，而他的大學女友和奶奶都離奇失蹤，相當啟人疑竇。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

嘉義國立中正大學哲學系大四生劉佳穎，14年前返鄉替父親慶生結束返回學校後，莫名人間蒸發，檢警鎖定她的同班男友阿虎（化名，36歲）展開調查，苦無進展；8年後，阿虎的奶奶健檢完也離奇失蹤，阿虎再度捲入其中，被控盜領奶奶百萬存款，案情至今陷入膠著，親友還透露，阿虎小時候虐殺分屍了1隻貓。儘管2起失蹤案已超過7年的法定宣告死亡年限，但近日家屬發現新線索，家屬期盼檢警盡速重啟調查，查明真相！

每年5月的母親節前夕，住在彰化高齡85歲的劉阿嬤，總是眉頭緊鎖，才開完脊椎手術仍在復健的她，步履緩慢又蹣跚，為了防止摔倒，不時還得扶著桌椅或牆壁，她聽到本刊記者提起14年前突然人間蒸發的長孫女劉佳穎，不禁老淚縱橫，「佳穎很乖，很有責任感，大家都疼她。」

▲劉佳穎在2007年就讀中正大學哲學系4年級，但她在畢業前夕突然失蹤，14年來音訊全無。

劉佳穎也是爸爸的心頭肉，父女倆相當親密，64歲的劉爸爸至今仍想不透為何女兒竟會無故消失，家人懷疑，整起事件可能與劉佳穎當年的男友阿虎有關，然而經過多年調查依然卡關，近日家屬再度提供新線索，希望失蹤懸案能有所突破！

時間拉回2007年6月1日，當天是劉爸爸的50歲生日，時年23歲的劉佳穎，雖然正努力準備畢業考，孝順的她，仍在當天返回彰化老家待了3天2夜，替父親慶生；劉爸爸開心之餘，開出「會去幫忙把東西搬回老家」的支票，豈料經過14年，這個疼惜女兒的承諾依然無法兌現。

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劉爸爸說，6月3日上午，他開車載著劉佳穎到彰化火車站搭車返校，萬萬沒想到，這竟是父女倆的最後一面。「6月10日當天，佳穎同學打電話告訴我，佳穎繳了謝師宴的錢，但人都沒出現。」劉爸爸隨即趕到學校，才知道劉佳穎連畢業考都沒參加，就此人間蒸發。

14年來，阿嬤跟劉爸爸日盼夜盼希望傳來佳穎的消息，卻仍音訊杳然，他們從未放棄尋人念頭，只求檢警再次重啟調查，務必要讓案情水落石出，

▲談起劉佳穎失蹤多年，劉爸爸心痛不已，只希望檢警重啟調查後，能讓真相大白。

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