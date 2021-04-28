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國稅局內鬼洩密計畫！「空襲警報」讓名店躲稽查　下場慘了

▲▼財政部台北國稅局。（圖／記者湯興漢攝）

▲稅務員洩密國稅局計畫，協助店家躲避稽查。（圖／ETtoday資料照）

記者趙蔡州／綜合報導

台北國稅局一名蔡姓前稅務員2018、2019年涉嫌使用「空襲警報」、「颱風要來」等暗號，洩漏稽查行動給杭州小籠湯包、慶餘堂等店家，讓業者能安全躲避突襲檢查。檢調人員經過1年多的追查，發現除了稅務員疑似洩密外，還有另外2名中間人協助傳話，27日依洩密罪起訴3人。

檢方調查，蔡姓前稅務員2018年2月在得知，國稅局計畫前往杭州小籠湯包某店，稽查是否有漏開發票或逃漏稅時，他立刻打電話給一名柯姓中間人，給予暗號「空襲警報」，希望柯姓中間人轉傳給湯包業者，小心國稅局人員即將上門。

除了這一次的洩密行為外，蔡姓前稅務員2019年1月時再次以暗號「颱風要來了，請做好準備」，委託一名鍾姓中間人轉傳給慶餘堂，讓慶餘堂預作準備，應對國稅局人員的稽查。

▲▼印度一名男子多次電話騷擾陌生女子，最後狠遭活活打死。（示意圖，非本人／取自Pixabay）

▲蔡姓前稅務員打電話給中間人，給予暗號「空襲警報」，希望對方幫忙轉達給業者。（示意圖／取自Pixabay）

蔡姓前稅務員日前被檢方傳喚到案，說明案情，他眼見東窗事發就坦承確實有通風報信，用「空襲警報」、「颱風要來了」等暗號通知業者，但聲稱沒有收業者任何的禮物或錢財。

台北地檢署28日宣布偵結，由於雙方查無對價關係，依洩密罪嫌起訴蔡姓前稅務員、柯姓及鍾姓中間人共3人。

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