台灣「哥吉拉模型」成品出爐！曾吸250人夜排　轉手秒賺1個月薪水

▲曾造成轟動的「2016 哥吉拉OBS 熱昇華限定版」近期到貨，許多網友PO出開箱文。（圖／翻攝14號倉庫（哥吉拉、怪獸、各類玩具預購、分享交流））



記者鄒鎮宇／綜合報導

玩具市場近3年蓬勃發展，讓玩具價格水漲船高，轉向收藏品等級。台灣知名模型原型師林凱恩取得日本東寶電影公司授權，於去年11月29日販售「2016 哥吉拉OBS 熱昇華限定版」模型，吸引至少250人夜排，更有人為了排隊順序大打出手。如今，該款哥吉拉抵達買家手上，除了不少網友開箱之外，網路販售平台上的價格也直接翻倍。

原型師林凱恩與東寶電影公司簽約，創作多樣歌吉拉模型，除了引起轟動的「2016 哥吉拉OBS 熱昇華限定版」之外，還有「2019 哥吉拉OBS」「OBS Vol.Kong（金剛）2021」、「卡美拉OBS G3」等與電影有關的「巨大」模型，每隻高度至少45公分，讓不少收藏家非常期待。

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▲三創去年有至少250人為了「哥吉拉模型」排隊。（圖／網友授權提供）



▲原型師林凱恩預計上市的作品讓不少網友非常期待。（圖／翻攝林凱恩臉書）



其中，林凱恩在台第一款「2016 哥吉拉OBS 熱昇華限定版」時隔半年終於到貨，不少當初夜排的歌吉拉迷紛紛PO出開箱文，並將細節照片分享，讓人更期待後續的「2016 哥吉拉OBS 覺醒版」。

有網友在近6000人的臉書社團「Mr.Kaiju（哥吉拉、怪獸玩具預購）」、「14號倉庫(哥吉拉、怪獸、各類玩具預購、分享交流)」PO文，表示夜排的經驗讓他難以忘懷，且模型的內外箱包裝都異常精美，模型本體更是沒話說，「我並不會拿他與其他品牌分一個高下，因為玩具本身就都沒有高低之分，只有收藏家對於他愛與不愛、也於這玩具他對各位的意義」。

▲有網友用獨特的方式表達對模型的愛。（圖／翻攝Mr.Kaiju（哥吉拉、怪獸玩具預購））



▲近日哥吉拉電影上映，吸引不少粉絲朝聖。（圖／翻攝林凱恩臉書）



許多網友看到也紛紛留言，「造型真的美，尾巴很電」、「這特典真的很厲害啊」、「熱昇華顏色真的好漂亮」、「目前最帥的真哥模型」、「那特典亮起來真的超好看」、「台灣的驕傲！如果再附射線就超完美了」、「我只有搶到覺醒版，熱昇華太美了啦」、「期待凱恩老師之後要出的2019傳奇哥吉拉」。

此外，也有人收到商品後發現部分出現問題，「末端尾巴下顎很鬆、容易掉是正常嗎」、「尾巴兩截都有色差嗎」、「教腳掌無法密合貼地是正常的嗎？」對此，原型師林凱恩表示，北中南都有合作可解決商品問題的服務點，「産品上零件補給，特殊塗料補給，我們都會有完善的週邊服務鏈。感謝各位。」

據悉，該款哥吉拉模型販售價格為2萬3800元，但因第一版本限量250隻，在網路上一度被炒到8萬5000元。近日到貨後，價格仍喊在4萬8000元至6萬元之間，等於直接轉手可以賺至少2萬4000元，等同於2021年的最低基本月薪。

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