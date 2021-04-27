廚房小知識！4大煮菜省水秘訣學起來　缺水也能做好菜

▲水情吃緊，更需要把實用的省水秘訣學起來。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者洪菱鞠／台北報導

中南部地區面臨嚴重缺水危機，全台十大水庫目前蓄水率均低於二成，部分縣市已實施「供5停2」的階段性限水，啟動抗旱大作戰，而在水情吃緊情況下，該如何從生活中做好節約用水不浪費，台北農產運銷公司透過臉書粉專發文，教大家煮菜省水4秘訣！

對於婆婆媽媽來說，在缺水時期，怎麼洗菜煮飯是一大麻煩，台北農產運銷公司以「廚房小知識」為主題發文，強調「重點就是將水重複使用再使用啦！」，學起來後，缺水也能做好菜，4大省水秘訣如下。

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省水秘訣1：一次清洗整週份

一次清洗一週份量，小包裝冷凍保存，煮菜拿出需要份量

省水祕訣2：似竹筷般細水洗菜

似竹筷般細水水柱沖洗蔬菜並墊高一角，放小水盆接住集水，用來沖水或澆花

省水祕訣3：川燙熱水用到底

川燙完青菜的水，可以繼續川燙肉類或煮麵，能重複利用就持續使用

省水祕訣4：沖熱水去油漬

川燙完青菜的熱水，直接淋在需清洗碗盤上，熱水帶走油漬更好洗

台灣正面臨百年大旱，除了盼老天爺天降甘霖，很多人也開始想辦法節省用水，並在網路上交流各種省水妙招，例如網友分享自己會站在大臉盆裡洗澡，洗完後再拿來沖掉衣服上的泡沫；或是在水龍頭下擺放水盆，可再利用拿來沖馬桶。

YouTube頻道「省錢達人的樂活世界」則是曾於2020年曝光超強省水10招，包括蒐集洗澡水、在熱水來之前，把冷水集起來、洗米水再利用、蒐集洗菜水、水龍頭下方放水盆、水龍頭開一半就好、（髒）衣服足夠多再一次洗、洗澡動作要快、回收除濕機的水、馬桶儲水槽放置寶特瓶。