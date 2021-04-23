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省很大！量販限時2天「最低1折」快閃出清　還有逾200件商品買1送1

▲▼家樂福限時2天推下殺活動。（圖／業者提供）

▲家樂福限時2天推下殺活動。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

省很大！為迎接即將到來繳稅季、母親節，繼送出價值7000元的「大省劵」後，家樂福又祭出限時2天的下殺優惠了，這次有超過2000件商品最低2折起，其中，更有15款夯品1折就能買到，且不限會員通通可以搶，4月24日至25日限時登場。另，愛買至5月9日前也推出指定逾200款女性用品買1送1，婆媽們必須手刀衝買囤一波了。

家樂福限時2天出清快閃活動來了，這次揮別以往的會員限定規則，全台量販店不限會員一共祭出超過2000件商品最低2折起，包括生活雜貨零食、家電五金、紡織服飾、玩具類等通通有，其中，還有精選TOP15款熱門商品直接下殺1折，像是3件組小包、保溫壺、男女服飾等，買到就是賺到，4月24日至25日限時開跑。

另，為迎戰母親節，愛買即日起至5月9日也推出逾200款女性用品買1送1、滿額優惠等，像是有指定面膜、衛生棉、卸妝油、保養品、洗面乳等全買1送1，還有購買個人清潔及生理用品單筆滿額送100元現金折價券，最高可獲500元，指定開架式彩妝85折優惠，及購買保健或護理指定商品滿額現折50元，最高可折250元。

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