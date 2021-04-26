前科男性侵女網友…還「邀朋友加入」全程錄影！她見成謎片主角崩潰

▲何姓男子性侵女網友，還揪朋友一起，犯後還毫無悔意，法官重判13年。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／屏東報導

何姓男子因藥劑強制性交罪遭到判刑，但他未到案而遭通緝，並匿名跑到屏東躲藏，沒想到他卻故態復萌，在藏匿期間透過交友軟體認識女網友，在趁著對方喝醉時性侵，過程中還邀來洪姓友人一起，甚至拍下影片上傳成人網站。案經女網友提告，洪男因坦承犯行獲緩刑，而何男說詞反覆，毫無悔意，法官重判他13年徒刑，並須賠償女網友200萬元。

判決書指出，何男藥劑強制性交罪遭法官判刑8年6個月後，但他2017年4月11日未到案而遭到通緝，他便以假名「歐陽」躲藏在屏東恆春，還透過交友軟體結交女網友。

何男2017年9月18日邀約一名女網友小君（化名）到墾丁遊玩，2人一同到酒吧喝酒，但小君不勝酒力醉倒，沒想到，何男竟將小君帶回民宿性侵，過還邀約洪男加入，甚至對洪男說，「小君很開放，可以跟她發生性關係」，過程中他還利用GoPro錄影。

何男完事之後，還將影片交由一名綽號「約哥」的大陸設情網站管理者，並在2017年9月間上傳到成人網站上估人觀賞。小君一直到2018年2月10日晚間透過友人發現影片，才驚覺受害，氣得立刻報警處理。

法院在審理期間，何男說詞反覆，且矢口否認犯行，毫無悔意，也不願跟小君達成和解，反倒是洪男，全程坦承犯行最後還以100萬元跟小君達成和解，且也已先行支付60萬元，最終獲得緩刑。

至於何男部分，法官認為他惡性重大，毫不尊重女性身體及性自主權，最後將他依乘機性交、妨害秘密及教唆乘機性交等罪，合併判處13年徒刑，並須賠償小君200萬元。全案可上訴。

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