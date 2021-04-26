鹿耳門天后宮主委訪南市議會　郭信良肯定優質宗教活動作為

▲台南市安南區鹿耳門天后宮林明俊主委及公塭萬安宮蔡榮儒主委一行3人，到台南市議會拜訪，郭信良議長親自接見肯定。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市安南區鹿耳門天后宮林明俊主委及公塭萬安宮蔡榮儒主委一行3人，到台南市議會拜訪，郭信良議長親自接見，雙方談及台江迎神祭為期3日之遶境活動舉辦詳情，郭信良議長稱許主辦單位鹿耳門天后宮處理得宜，雖然參與的廟宇極多，仍秩序井然，是優質廟會活動。

郭信良議長指出，鹿耳門天后宮自4月9日至11日，舉辦一連3天的台江迎神祭，由於距離上次舉辦已有9年，所以參與的信徒極多，有近150間廟宇、80個陣頭參加，遶境路線包括山上區、大內區、善化區、安定區，再回到安南區，範圍廣大，要統籌這樣大型的宗教活動，實在不容易。

林明俊主委說明，鹿耳門天后宮為了減少對民眾的影響，遶境活動主要在較偏遠的地區，降低對市民生活及交通的不便，同時也管控鞭炮施放情形。由於這些貼心作為，得到台南市警三分局及環保局的肯定，認為是優質的廟會活動，郭信良議長也表示讚許。

郭信良議長表示，農曆3月23日是媽祖生日，整個農曆3月是習俗上宗教活動頻繁的月份，例如接續還有正統鹿耳門聖母廟4月30日起舉辦的「土城香」，以及西港慶安宮的「台灣第一香─西港香」，他呼籲信徒們配合廟方的規畫，兼顧宗教活動的品質與傳統信仰，也希望能順利為台灣帶來降雨，一舉解除旱象。

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