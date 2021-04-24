冷血教練狂摔7歲童害腦死　民眾暴怒「砸道館招牌」洩憤

▲柔道教練狂摔7歲童害腦死，民眾暴怒「砸道館招牌」洩憤。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者趙蔡州、李忠憲／台中報導

台中7歲黃姓男童21日在校外學習柔道，遭到67歲何姓教練及學長輪流摔27次昏迷送醫，經緊急手術後被醫院判定為腦死、目前仍在醫院與死神拔河。消息曝光後引發社會譁然，有許多民眾看不下去，前往何姓教練位在豐原的柔道館，砸破館外的招牌洩憤。

據悉，男童目前就讀國小一年級，21日放學後前往位於豐原的私人柔道館學習，不料遭到何姓教練、小四的學長90分鐘內連續摔27次。過程中他一度嘔吐且痛苦哀號，何姓教練卻非常堅持要他繼續練習，直到晚間9時許他終於忍受不住，臉色發白陷入昏迷，送醫後被診斷出腦部遭重創，恐成為植物人。

何姓教練事後被依過失傷害罪移送，他23日中午接受檢方偵訊時，堅稱「是正常訓練」自己沒有過失，台中地檢署訊後裁定「無保請回」。台中地檢署24日晚間再度傳喚何姓教練，訊後以何男涉嫌傷害致重傷罪，且有串證之虞，向法院聲請羈押，台中地院尚在裁定中。

新聞曝光後引發社會譁然，網友紛紛痛罵何姓教練的行為實在太誇張，明明男童都嘔吐哀號了還不放過，甚至有人23日深夜前往何男的柔道館，持球棒猛砸外頭的招牌洩憤。

道館目前由瑞穗國小代管，校方知情後表示，由於招牌老舊，且「台中縣」不合時宜，因此暫不提告。警方則表示，民眾應該相信要司法，避免不理性行為而觸法，未來也會加強附近社區巡邏。