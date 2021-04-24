教練摔7歲童害腦死！台中市柔道委員會：我們也是這樣學過來的啊

記者鄒鎮宇／綜合報導

台中一名7歲黃姓男童剛練柔道，卻在21日遭67歲何姓男教練、小四學長連摔27次，導致腦死住院。對此，台中市柔道委員會主委李成顯表示，何教練義務教學5、6年從沒拿過薪水，「我們以前也是這樣學過來的啊」。

黃姓男童8日開始學習柔道，卻在連基礎保護身體的方式都還沒學會時，就被要求對練，直到21日與教練、學長對練，接連被重摔在地27次，黃童的嘴唇發白、翻白眼，送醫後全身多處瘀青及顱內出血，手術後處於腦死狀態，只能依靠呼吸器維生。

▲▼台中市柔道委員會表示，他們以前也是這樣學過來的。（圖／東森新聞）



何姓教練曾任台中地檢署法警，有柔道6段的實力，身兼台中市柔道委員會的委員，已在道館義務教學5、6年，但沒有教練證照。由於何男此案涉及傷害致重傷罪，訊後先被檢方無保請回，但晚間檢方認為何男有串供疑慮，因此向法院聲請羈押。

李成顯表示，何男是非常資深的教練，義務教育柔道5、6年都不曾拿過薪水，且他看過黃姓男童被摔的影片，認為是「正常的摔」，「我們以前也是這樣學過來的啊」，但他不在現場，所以不能確定是否有教學過當。

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