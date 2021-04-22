行刑式槍殺禮儀社少東！殯儀館前百人目擊　兇手一審逃死判無期

▲郭姓男子以行刑式槍殺方姓被害人，台南地院以殺人罪將他判處無期徒刑等罪。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市立殯儀館2020年10月6日發生行刑式槍擊殺人案，檢察官以殺人等罪嫌將郭姓男子等人提起公訴，台南地院22日下午宣判，依殺人罪判郭男無期徒刑，王姓共犯依恐嚇罪判刑4月。

一審法官對郭男涉殺人罪判無期徒刑、持有槍砲罪判5年2月徒刑、恐嚇罪5月徒刑；共犯王政昌涉恐嚇罪判刑4月。

郭姓男子於2017年、2018年某日，在台南市忠義路某 PUB，以新台幣60000元代價，購得具殺傷力之仿金牛座改造手槍及具殺傷力金屬子彈17顆。因與方姓被害人因郭嫌祖母喪禮承攬事宜發生糾紛，即於2020年10月6日中午12時許，與王姓男子至台南市立殯儀館內，由郭嫌持裝有子彈之槍枝；王嫌持角鐵下車找方姓被害人理論，郭嫌先將槍枝放置於身前包包內，後因與方姓被害人一言不合，郭嫌基於殺人之犯意，將槍枝取出並拉滑套上膛，以右手持槍頂住方姓被害人左顳枕頂部擊發一槍，方男立即倒地，郭、王2嫌隨即駕車離去，方男經送醫於2020年12月9日6時51分傷重不治死亡。郭嫌則被警方緝獲，起獲槍枝。王嫌也被緝獲。

檢察官認為郭嫌涉犯違反槍砲彈藥刀械管制條例第7第4項非法持有具殺傷力之改造手槍罪嫌、同條例第12條第4項持有具殺傷力之子彈罪嫌、刑法第305條恐嚇致危害安全罪嫌、同法第271條第1項殺人罪嫌，偵查終結，依法提起公訴。

曾國城大推超熱賣現省3620元極划算