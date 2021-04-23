男公關一覺醒來驚覺伴屍！　原來她有壞習慣...這回吃到劇毒

▲曾男(左)和妻子涉嫌販售含有PMMA的毒咖啡包，導致獨居女在家服用暴斃。（資料照／記者邱中岳翻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市顏姓女子去年2月間找男公關回家玩，還拿出自己買來的咖啡包、K他命一起分享，深夜男公關醒來，赫然發現顏女已暴斃身亡，檢警追查發現，顏女吸食的毒品含有致命的PMMA成分，循線查出來源是曾姓夫妻檔賣給顏女，23日依違反《毒品防制條例》等罪，起訴曾姓夫妻和幫忙外送毒品的林姓男子。

檢警調查，36歲的顏姓女子一直有向曾姓夫妻購買毒品的習慣，2020年2月20日晚間，曾男向顏女表示有新包裝的洋酒「約翰走路」圖樣咖啡包，顏女先匯預購款1萬4千元，要曾男幫忙保留10包，25日中午，由林姓男子帶著咖啡包和K他命送到顏女手中。

之後顏女到男公關店消費，然後帶著1名張姓男公關返家，2人在家中吸毒後睡去，直到深夜11時許，張男發現顏女沒有呼吸心跳當場身亡，嚇得向警方報案，警方原本以為係一般毒品k他命，但追查後發現，「咖啡包內含成分，包含俗稱強力搖頭丸的新型毒品PMMA，致命性極高」。

檢警根據顏女的手機內唯信對話紀錄，追查到曾姓夫妻，2人坦承販毒，和當初幫忙送毒品給顏女的林姓男子，一併被依販售二級毒品等罪嫌遭起訴。

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