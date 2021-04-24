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糾紛起源曝！包商討尾款敗訴再賠16萬　破門狠殺女保母後自轟

▲▼台南槍擊案，鄭男 。（圖／翻攝臉書）

▲鄭男討尾款敗訴，還得賠償違約金。（圖／翻攝臉書）

記者林悅、陳羿妏／台南報導

工程款釀殺機！台南47歲鄭姓包商昨（23日）槍殺55歲林姓女保母後，再舉槍自盡，2人當場身亡。據悉，鄭男於新營開設工程行，2018年9月承攬林女的張姓丈夫房屋興建工程，但雙方對工程進度認知不同，他認為自己依約完工，張男卻未付95萬尾款故提告，案經法院審理，鄭男敗訴且得付違約金16餘萬元，全案上訴二審中。

▲▼台南槍擊案。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南2死槍擊案，現場拉起封鎖線。（圖／記者林悅翻攝，下同）

判決指出，鄭男主張，2018年9月與張家簽訂工程契約，總計480萬元整，約定好「拿錢沒有做陪（賠）一半錢」，張家需給付100萬元訂金，而他分別完成地基施作、一樓RC施作、二樓RC施作時，張家各應給付95萬元，完成土水部分時，張家則應給付35萬元。

然而，張家在2019年2月22日經台南市政府工務局勘驗後，便未支付任何款項，但下包連姓工人因急需用錢故停工，他便另找連姓工人來施作；另外，他在同年12月25日取得執照前，已自掏腰包給付泥作材料，墊付申請執照費，完成工程，惟張家不但未給付尾款，更要求他施作合約外的工程，而報酬總額480萬元，張家僅付385萬，故提告要求張家給付95萬元尾款。

張家則認為，該屋根本未興建完成，且過程中還一度停擺，他們曾寄發存證信函催促鄭男，要求10日內動工履行承攬契約，但雙方又在施作過程中，認知不同發生爭執，2019年9月還找來李姓里長協調，成立和解契約特別約定「驗收完工使用執照審合通過一個月內於（餘）款25萬全數付清」、「70萬於3個月內示（視）情況給予工程款！磁磚、欄杆、扶手都要中等上」、「若無法如期完工一天罰款5千元」，結果不久後，鄭男又自行停工，至今仍未完工。

台南地院勘驗相關事證後，認定鄭男未於期限內完工，已有違約情形，因此判鄭男敗訴，且得賠償82天的16萬4000元違約金給張家，而鄭男上訴二審後，還得自付1萬8132元裁判費。

警方調查，研判是工程款項糾紛釀下殺機，事發當時鄭男開車到林女住處，持施工榔頭破門進入，找林女理論，雙方爆發糾紛後，他持槍射殺林女，接著舉槍自戕，2人雙雙喪命，而當時屋內受托育的幼童，聽聞巨響，更是嚎啕大哭。

林女女兒則表示，鄭男係經由他人介紹後，為她家的土地蓋房，並非合作蓋房子，而鄭男沒有蓋好房子，卻想拿到應得的工程款項，雙方認知不同，因而起糾紛，走法律途徑，事後，鄭男一審敗訴，可能心有不甘才會犯案。

▲▼台南槍擊案。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼台南槍擊案。（圖／記者林悅翻攝）

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