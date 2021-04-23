2年30次！　90後電眼美女外租當伴娘爆紅

▲26歲的化妝師楊秋雁有著一雙迷人電眼，她利用閒暇時間「外租」當起兼職伴娘。（圖／翻攝紫牛新聞）

記者魏有德／綜合報導

來自四川的26歲電眼美女楊秋雁本業是化妝師，不過，她在某次承攬婚禮化妝工作時，聽到新娘向她訴苦，「找伴娘找得特別費心，怎麼都找不到合適的人，我就跟合作的婚慶公司聯繫了一下，發現這個問題特別普遍。」之後，楊秋雁就在網路上開始2年的伴娘租聘服務，至今已替30名陌生人擔任伴娘的工作。

▲楊秋雁2年內替30名陌生人擔任伴娘。（圖／翻攝紫牛新聞）

《紫牛新聞》報導，楊秋雁第一次給陌生人做伴娘時，特意提前一個晚上到達婚禮舉行的飯店，「我倆那天晚上都沒睡覺，一直睜著眼睛熬了24個小時，新娘說她激動得睡不著覺就算了，我也激動地睡不著，也不懂得安撫新娘的情緒，就和她一起吃宵夜，聽她講述自己跟新郎的愛情故事。」

雖然這段經歷讓楊秋雁體認到要做好一位稱職的伴娘沒有那麼容易。不過，對楊秋燕而言，一天接近1000元人民幣（約4300元新台幣）的報酬還算豐厚，也符合化妝師的彈性工作時間。因此，她從2019年起陸陸續續完成30起伴娘租聘的工作，主要來自江浙滬三個地區。

▲楊秋雁對於擔任職業伴娘已經掌握不少訣竅，未來，未來還想成立租聘團隊服務更多新人。（圖／翻攝紫牛新聞）

「職業伴娘」這個角色曝光後，在網路引起熱議，有網友質疑，「伴郎伴娘也花錢請，看似熱鬧的一場婚禮，有幾個人是真心地祝福？」對此，楊秋雁提到，「別人在婚禮上吃喝玩鬧，我們要去照顧新娘的情緒，也要擔當氣氛組，不是每一個人都能做得來。」

尤其身為化妝師的楊秋雁，擔任伴娘參加別人的婚禮時，便不會畫精緻的妝容，才能凸顯出新娘的美麗；每次去做伴娘前，她還會特別準備一雙平底鞋給新娘穿。對於當好職業伴娘，楊秋雁已經能歸納出一些「撇步」，「除了未婚這個硬性要求外，還要細心，會察言觀色，能配合好婚慶公司的要求，最好為人外向開朗，懂得去照顧新娘的情緒，知道怎麼讓場子熱鬧起來……」

雖然民間有傳言，「伴娘當多了，人就嫁不出去。」但是楊秋雁對自己的婚姻仍充滿期待，她表示，「那還是因為沒遇到對的人！」楊秋雁提到，未來想組建一支專業的伴娘租聘團隊，為新婚夫婦實現夢想中的完美婚禮，她還希望能遇到自己理想中的「那個他」，打造一場屬於自己的婚禮。