確診機師曾去全聯蘆竹南竹店！業者22日全面消毒、已恢復營業

▲全聯蘆竹南竹店。（圖／Google街景）

記者林育綾／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（23）日公布新增例新冠肺炎確診個案，其中有2例是中華航空印尼籍機師，當中1例在澳洲雪梨採檢確診，4/19下午4點曾去過全聯蘆竹南竹店。全聯表示，桃園蘆竹南竹店已在昨22日進行全面消毒，今日已恢復營業，依循中央疫情指揮中心指示，採取高規格防疫措施。

▲確診機師足跡。（圖／指揮中心提供）

全聯聲明如下：

為防範疫情，全聯所有門市人員皆持續做好自主防護措施，每天上班都會戴口罩及量體溫，加強手部清潔，如有感冒症狀如發燒、咳嗽、嘔吐等症狀同仁，會要求立即作自主健康管理與自行居家休養。同時門市環境也有加強環境消毒作業。

昨日(4/22) 桃園蘆竹南竹店已進行全面消毒，另我們的SOP還有增用紫外燈室內殺菌，並用漂白水進行賣場擦拭，採取高規格防疫措施。而全聯護理師也進行門市人員衛教，如有感冒症狀如發燒、咳嗽、嘔吐等症狀同仁，已要求立即作自主健康管理與自行居家休養。

今日桃園蘆竹南竹店已恢復營業，全聯依循中央疫情指揮中心指示，採取高規格防疫措施，請消費者安心購物。另請消費者進入賣場要戴口罩做好防護，保護自己也保護別人。

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