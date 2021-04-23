日本最窮漁村一夕暴富！居民靠扇貝翻身「年收161萬」...笑：錢沒地方花

▲日本北海道猿拂村。（圖／翻攝自Google Maps）

記者陳怡靜／綜合報導

日本最北端的村莊「猿拂村」人口僅有2800人，過去村民仰賴農林業和採礦為生，不過因傳統林礦業衰落，一度淪落成全日本最窮村莊。沒想到近年來竟翻身，村民年收入平均為620萬日圓（約新台幣161萬元），瞬間躍升至全日本富有村莊排行第9名。

位在日本北海道東北部的「猿拂村」，過去以農林業和採探礦為主要收入來源，不過隨著這些產業衰落，當地人收入大幅減少，曾淪落至全日本最窮村莊，沒想到近年來拜鄂霍次克海豐富漁業資源所賜，扇貝魚貨量為全日本第一，村人靠著扇貝年收平均為620萬日圓（約新台幣161萬元），躍升至全日本富有村莊排行第9名。

▲猿拂村位於日本最北村莊，居民目前多以養殖扇貝為生。（圖／翻攝自Google Maps）



日本綜藝節目《月曜から夜ふかし》對此感到相當好奇，便到當地進行訪問。主持人在超商前遇到3名20多歲的男子，他們透露年收入約為700萬日圓（約新台幣181萬元）。另一名民眾坦言，自己是漁民，主要仰賴捕扇貝為生，若是有船的漁民，年收入可達7至8千萬日圓。

還有一名漁民分享自家內部奢華的裝潢，客廳內掛有一台80吋電視，還能唱卡拉OK、專屬麻將桌等娛樂設施，並備有戶外音樂會等級的音響。此外，猿拂村土地便宜，該名屋主透露，僅花128萬日圓（約新台幣33萬元）購買土地，不過蓋房子則花了7000萬日圓（約新台幣1820萬元）。

猿拂村議會副議長山森青志解釋，半世紀以前農林礦業衰落時，居民看準豐富漁業資源，決定花5年的時間，將村內一半預算投入扇貝養殖業，總算在昭和49年（1947年）成功繁殖，目前猿拂村也成為全日本扇貝產量最多的地方。他也說，居民致富後，也開始買土地、蓋房，村內唯一的娛樂場所是一間居酒屋，「他們即便有錢也沒地方能夠花，大部分人都把錢拿去裝修房子了。」