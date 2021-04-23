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社會 社會焦點 保障人權

松山分局「嗆聲醉警」黑歷史起底！　喝酒誤事非首次

記者黃翊婷／綜合報導

台北市松山警分局教官楊忠蒞遭黑衣人衝進警局追打，而涉嫌砸毀公務電腦的徐姓、涂姓男子22日被依毀損公物罪嫌函送地檢署偵辦。但楊姓教官的友人透露，其實他酒品不佳，也不是第一次喝酒誤事，全分局的人都知道，但因為他掌握常訓生殺大權，又是跆拳道黑帶三段高手，其他警員先前也都只敢私下議論。

▲松山警分局教官楊忠蒞22日傍晚與衝突民眾握手互表歉意。（圖／記者張君豪攝）

▲楊忠蒞（中間深色上衣者）22日傍晚與衝突民眾握手，互表歉意。（圖／記者張君豪攝，下同）

臉書「靠北警察」社群日前有人匿名檢舉，指稱4月16日凌晨有大批黑衣人闖進入松山警分局中崙派出所追打教官楊忠蒞，還有男子大聲叫囂、砸毀公務用電腦螢幕，但事後警方並未依法究辦、伸張公權力，引發民眾疑慮。

據了解，事件起因是楊忠蒞酒後制止北寧路口對街酒醉民眾叫囂，結果轉變成酒後怒嗆「三字經」，被誤認是在對附近工地的建築工人挑釁。徐姓男子等人氣不過，加上酒醉衝動，竟叫友人追逐理論，一行人追過南京東路、北寧路口，還邊追邊嗆「你剛剛在罵三小，罵人還想跑是不是」，沒想到楊男見狀，馬上躲回松山分局，他們才跟著追進去。

憤怒的徐男在理論過程中不慎揮倒公務用的電腦，因此被中崙所副所長顏敏森壓制，在派出所外觀望的友人見狀，立即一擁而上，場面十分混亂。但事後警方僅要求徐男寫一份悔過書，並賠償損壞的電腦螢幕，就算私了，沒想到這件事情引發基層警員質疑分局想要隱匿「教官飆三字經怒嗆民眾」情節，進而在網路上爆料，掀起熱議。

▲擅闖松山警分局欲追打楊姓教官的徐男事後寫下悔過書致歉。（圖／記者張君豪翻攝）

▲徐男事後寫下悔過書致歉。

根據《自由時報》報導，楊忠蒞的友人透露，49歲的楊忠蒞是跆拳道黑帶三段的高手，原本是台北市警保安大隊的助教，後來調到松山警分局並升任教官，因為與妻子離婚，平時就住在分局8樓的寢室，雖然他平時行為正常，但酒品不佳，喝酒誤事也不是第一次了，分局的人都知道，礙於他掌握常訓生殺大權，大家也只敢私下議論。

由於這起事件掀起全台民眾關注，就連立法院內政委員會、台北市議會都發聲撻伐松山警分局22日上午公布的處置方式。警方同日傍晚約談徐男、涂男兩人到案，後續將依涉嫌毀損公物罪嫌函送地檢署偵辦；另外，也有請他們與楊忠蒞互相握手道歉，雙方皆表示酒醒之後能夠互相諒解，所以不打算針對罵髒話的部分提告。

● 飲酒過量，有礙健康

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