因應氣候變遷　中：不排除與美成立聯合工作組

文／中央社記者繆宗翰北京23日電

中國國家主席習近平昨晚以視訊方式出席氣候變遷領袖峰會。陸媒今天凌晨引述中國副外長馬朝旭表示，中方願與美方在相互尊重互利共贏基礎上，加強氣候變遷合作。

▲全球領袖視訊氣候峰會22日登場，美國總統拜登宣布，2030年美國將把造成氣候變遷的溫室氣體排放量比2005年減少50%到52%。（圖／路透社）

另外，中國氣候變化事務特使解振華也透露，中美不排除建立因應氣候變遷的聯合工作組。

習近平於北京時間22日晚間出席白宮召開的氣候變遷領袖視訊峰會。中國外交部於當晚10時30分舉行中外媒體吹風會，說明習近平出席峰會狀況。

綜合澎湃新聞等陸媒23日凌晨報導，馬朝旭在會中應詢時指出，應對氣候變遷不應該成為地緣政治的籌碼，攻擊他國的靶子，貿易壁壘的藉口。

他說，中美在應對氣候變遷問題上肩負著重要的使命，「我們願同美方在相互尊重互利共贏基礎上，加強氣候變化合作，希望雙方在氣候變化上的合作為發展健康穩定的中美關係發揮積極作用」。

解振華則在會中被詢及上週與美國氣候變遷特使凱瑞（John Kerry）會晤成果。

他說，雙方同意在格拉斯哥COP26（氣候變化綱要公約第26次締約方會議）前後，就8個優先領域展開對話和交流。

解振華並強調，雙方達成的共識不是說說而已，而是採取確實行動，並在這種合作對話基礎之上，將來在合適時間建立正式的合作管道，也不排除建立氣候變化的聯合工作組。

據報導，這8個領域分別是：工業和電力領域脫碳的政策措施與技術、增加發展可再生能源、綠色和氣候韌性農業、節能建築、綠色低碳交通。

此外，還有關於甲烷等非二氧化碳溫室氣體排放的合作、關於國際航空和航海活動的排放合作，以及其他近期的政策和措施，包括減少煤油氣的排放等。

美國總統拜登（Joe Biden）於美東時間22日上午召開全球氣候變遷領袖視訊峰會，廣邀40個國家與國際組織領袖共同出席，商議如何面對氣候變遷危機。

習近平昨晚透過視訊出席峰會，這也是拜登上任後，首次與習近平同場會談。

習近平在會中提出，要堅持多邊主義，維護以聯合國為核心的國際體系。他並表示，中方期待同包括美方在內的國際社會共同為推進全球環境治理而努力。