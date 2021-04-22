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社會 社會焦點 保障人權

嘉義可憐女高中唸名校　父遭詐騙全家變調！她封閉自我兩度伴屍

嘉義竹崎伴屍。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義竹崎再傳伴屍案的悲劇。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣竹崎鄉12年前發生男子死亡、妻女伴屍案，16日這名妻子陳屍住處，女兒兩度伴屍多日。當地鄰長22日表示，死者先生過去因遭詐騙，導致全家走了樣，女兒更曾就讀明星高中，父親過世後封閉自我，現在又遇到母親過世，盼政府安置，避免悲劇重演。

嘉義縣衛生局長趙紋華表示，死者32歲的女兒16日時因情緒激動被強制就醫，病情穩定後，將與其叔叔討論後續最好的處置方式，避免發生同樣的悲劇。

警方表示，68歲婦人12年前丈夫過世後，就與32歲的女兒住在竹崎鄉老家平房相依為命，兩人皆領有身心障礙手冊，為衛生局列管的精神障礙個案，衛生局人員會不定期訪視。

當地衛生所護理師16日訪視時，因連續2天都大門深鎖，便報警尋求協助開門進入屋內，在客廳發現68歲婦人陳屍在地上，研判死亡多日，檢視身體無明顯外傷，檢警初步排除他殺。

檢警昨天會同法醫解剖，發現死者胃裡無殘留食物，疑長期營養不良，身體瘦弱，但仍需解剖報告結果出爐，才能進一步釐清死因。

檢警指出，這間舊式平房在2009年7月間也曾發生飄散出屍臭味狀況，當時警方獲報破門而入，發現6旬男屋主陳屍臥室，妻女伴屍關在門窗密封屋內長達多日，這次女兒伴母屍約有1週時間。

死者鄰居表示，男屋主早期因經商失敗，又遭詐騙金錢，便斷絕與外界往來，與妻女3人都出現精神異常情形；屋主女兒原本成績優異，曾就讀明星高中，但高二後出現怪異行為，封閉自我。

鄰居指出，16日以前看見死者的屋內昏暗，因沒有出門購物，以為母女兩人又被送去醫院，且出門路過都有戴上口罩，沒有聞到異味，因此沒有特別注意。

鄰長表示，12年前發生妻女伴屍案後，當地村長就請託加以注意母女狀況，平時與死者還有互動，不過，死者女兒病情較嚴重，發病時還會爬上汽車上面跳舞，有時與死者女兒打招呼，都不會回答。

鄰長指出，依死者女兒都不理人、家門也不打開的情況，並不適合獨居，社福、衛生單位一定要做好治療及安置，不然悲劇還會重演。

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