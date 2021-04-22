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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蘇起爆馬英九為了清廉「太軟弱」　別人攻擊內閣馬上就退縮

▲▼坣娜「愛是自由FREE TO LOVE」演唱會,蘇起。（圖／記者李毓康攝）

▲前國安會祕書長蘇起。（資料照／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對當前兩岸局勢，前國安會秘書長蘇起22日接受廣播專訪時表示，台灣已經成為世界危險的中心，也是他目前看過台灣最危險的時刻。同時，蘇起也直言，當年馬英九政府形象軟弱，為了達成完全的清廉，在別人攻擊內閣團隊時，就會馬上退縮。

蘇起回顧，當年內閣經常為政策或意外事件下台，他自己在擔任國安會秘書長任內也因為美牛進口政策辭職，今昔對比，萊豬無差別全面進口，所有意外事故對官員彷彿影響不大，對於責任政治時局不同非常感慨。

蘇起也直言，當年就是因為馬英九太軟弱，為了達成完全的清廉，在別人攻擊內閣團隊時，馬英九就會馬上退縮，直到第二任期，軟弱的形象就已經定型了

蘇起進一步指出，在馬英九任內，不但是他自己不做壞事，跟他越接近的人，不能沾到一點瑕疵，這就是馬英九，所以一有什麼事情他就會道歉，你攻擊我就退縮。蔡英文上任的時候，又反過來做，她就是不要像馬英九，就是要硬到底，什麼人她都不換，就是挺到底，所有的錯都不認、該弄就弄。

蘇起比喻，說得難聽一點，馬英九有一點像女人，蔡英文有一點像男人，他們都學錯了教訓、失掉了平衡，應該男女平衡，該軟的時候要軟、該硬的時候要硬，大的事情要硬，小的事情可以軟，情感上要軟，理智上要硬。

蘇起認為，台灣需要的領導人，在兩岸政策上應該中和這兩個人的特質，不可以太軟弱也不可以太強硬，才是台灣所需要的。

另外，蘇起也點出兩岸之間的三大趨勢，分別是美台關係、台灣內政惡化，以及民間交流緊張，尤其最近台灣空軍出現退休潮更是一大警訊。

蘇起認為，美台關係更是影響兩岸緊張的關鍵，在美中搶當全球霸主的戰爭中，民進黨政府全盤依賴美國，最後可能就是一場空。

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