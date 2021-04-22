7煞闖松山分局爆吃案！有法不辦涉輕縱　分局長滿嘴「河蟹語」

▲松山分局中崙派出所遭黑衣人闖入砸毀警用電腦，警方竟讓他寫完悔過書離去。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

臉書「靠北警察」社群日前有匿名檢舉，指4月16日凌晨有大批黑衣人闖進入北市松山警分局中崙派出所追打一名該分局楊姓教官，其中有男子咆哮慎指砸毀公務用電腦螢幕，但事後警方並未依法究辦伸張公權力引發民眾疑慮。對此22日上午松山警分局長林志誠親上火線說明。

▲松山分局遭黑衣人闖入，分局長林志誠親上火線說明。（圖／記者張君豪翻攝）

當時該分局楊姓教官因餐敘飲酒，返分局時看到民眾深夜喧嘩，出言要對方深夜放低音量，對方一行7人追到松山中崙派出所外袍笑，期間徐男並砸毀警所門口公務電腦，但「靠北警察」貼文質疑松山警分局並未將徐民等人法辦，似有放水之嫌。

根據松山警方調查，隸屬該分局督察組楊姓教官（49歲、警專10期畢業）15日晚間下班後與朋友用餐飲酒，到16日凌晨兩點多搭車返回松山警分局，他行經北寧、南京東路口時看到對面雪茄館外有民眾聚集喧嘩，楊姓教官居然隔街怒嗆對方「講話咖細聲ㄟ！」未料對面民眾也喝了很多酒，認為楊姓警員刻意挑釁嗆聲，對方一行7人衝出店內朝楊姓教官猛追。

楊教官看對方人多勢眾，跑回警分局後立刻搭電梯上8樓宿舍休息，但徐姓男子（22歲、經查有前科）涂姓男子（27歲）等7人居然包圍派出所不肯離開，甚至徐男等人還闖入派出所內咆哮，過程中徐男揮手不甚打掉中崙派出所擺放在門口作為防疫用的公務電腦螢幕、造成螢幕破裂毀損。

但離譜的是，第一時間中崙所並未把黑衣人包圍派出所砸毀公務電腦的聚眾意外上報，包含松山警分局長、督察組長22日受訪都堅稱是21日看到「靠北警察」檢舉貼文才知道「派出所遭到黑衣人包圍闖入且公務電腦螢幕被毀」派出所值班主管匿報上情、松山警方內部管理出現嚴重問題。

更誇張的是，徐男等人闖入派出所砸毀公務電腦螢幕，本已涉及刑法第138條毀損公物罪「毀棄公務員職務上掌管物品，或致令不堪用者，處五年以下有期徒刑。」加上包圍警所損害警用電腦，更有觸犯妨害公務罪之嫌。

另外加上近年來社會治安惡化，政府才在2019年修正刑法「聚眾不解散罪」警察一旦研判群眾聚集鬧事，便可命其解散，命令3次不聽就可依刑法149條罪送辦，本案關鍵在於酒客侵門踏戶闖入警所砸警用裝備，松山警方居然大喇喇縱放可能觸法的現行犯，並嚴重侵奪檢察官偵辦犯罪職權，似有自行解釋法條幫現行犯解套疑慮。

尤有甚者，松山警方要求毀損公務現行犯書寫一張悔過書，難道這樣就可免去其入侵警所砸公物惡行？警方越俎代庖執行檢察官審斷犯罪嫌疑資格，更是嚴重違反刑法、刑訴法、司法警察調度條例等相關規定，大開民主法治倒車，更重要關鍵是，楊姓教官究竟是酒後勸阻他人，還是仗著警察身分以不當言行挑釁其他民眾才致使派出所遭包圍，10個鍋9個蓋，松山分局22日上午試圖說明案件疑點，卻衍生更多疑點。

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