國家級警報不讓台北人先偷跑！取消3級發預警　5月起全台統一標準

▲國家級地震警報5月起統一標準，一律震度達4級才會發送。（圖／記者陳俊宏攝）

記者賴文萱／台北報導

氣象局發展地震預警系統，但過去因為台北市人口密集，震度達3級以上民眾就會收到國家級警報，其他縣市則要震度達4級以上才會發出示警，導致全台不同調。中央氣象局局長鄭明典表示，5月起就會全台統一標準，一律改成震度達到4級才會發示警，不會再出現台北人先收到簡訊情況。

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▲國家級警報通知。（圖／記者陳詩璧攝，下同）

根據中央氣象局網頁介紹，災防告警系統是政府「防救災雲端計畫」的子系統，由行政院相關部會與4G業者通力合作建置，特點為災防告警訊息是以廣播方式進行傳送，只要幾秒鐘的時間，特定區域內部分3G及所有4G用戶手機即可收到災防業務主管機關發布的告警訊息，例如大雷雨即時訊息、地震即時警報、公路封閉警戒、水庫洩洪警戒、土石流警戒、疫情通知、防空警報等。

不過，每每發布相關災害警報簡訊，尤其是地震警示，總有民眾會在網路上PO文半開玩笑地抱怨，自己沒有收到訊息，可能是國家級邊緣人；甚至還有人發現，怎麼國家級警報會出現台北人先收到，其他縣市的人都沒有收到的窘況，一度掀起網友熱議。

▲手機需開通接收緊急警報通知，才能收得到國家級警報。

鄭明典今天表示，目前已經簽交通部同意，5月起國家級警報發布將統一標準，一律改成任一縣市政府所在地域故震度達4級，才會發送警訊。他解釋，當初台北市訂3級就發送訊息的原因，主要是考慮台北高樓多，很多高樓上的人都會感覺搖晃特別明顯，國外有些統計，高樓上懸掛物掉落也是造成地震傷害的主要原因之一。

不過，跟相關單位研議過後，大家也都同意統一發送標準，台北市政府也沒意見，因此氣象局自5月起就會統一發布標準，與其他縣市一致，也就不會再出現「不同調」的情況。

▼台灣位於板塊交界處，斷層多，地震也比較頻繁。圖為2016年台南大地震，造成永康「維冠大樓」倒塌。（圖／記者林悅翻攝）