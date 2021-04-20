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「厭世越南妻」失蹤滿月！公公還沒放棄找人　再加碼懸賞金

越南老婆「厭世臉」落跑爆紅！純情台男癡情守候：希望她回來

▲李男在臉書上貼出尋人啟事，但因阮女的一張厭世臉而引起熱議。（圖／爆料公社）

記者陳韻如／屏東報導

一名李姓男子花了70萬積蓄娶回阮姓越南新娘，沒想到才剛將老婆接回6天，對方就此人間蒸發，讓他焦急的上網懸賞1萬元「尋妻」，但因阮女的一張厭世臉，引起網友熱議。時至今日，距離阮女失蹤已滿1個月，但李家人仍不放棄希望，李父更表示要再提高懸賞金，希望替兒子找回那無緣的媳婦。

回顧案情，李男3月23日在臉書「爆料公社」貼出尋人啟事，文中提到，他為了娶回20歲的阮姓越南女子，存了5年的錢，前後花費約70萬元，對方在2月26日到台灣，於商旅隔離至3月13日，再回李男家自主健康管理7天，沒想到3月20日凌晨近3時就摸黑逃跑，讓他非常焦急。

尋人啟事一曝光後，因為阮女的一張厭世臉而引起網友熱議。對此，李男父親受訪表示，「阮女在越南那裡時演得很好，沒有發現異狀，我那時候看就覺得夫妻恩愛，去她家時也都一切正常，來我家時臉色卻變得很不好。」誇張的是，阮女為了規避行房，還藉口自己月經來。

▲▼厭世越南妻笑臉照曝光。（圖／李父提供）

▲▼厭世越南妻笑臉照曝光。（圖／李父提供）

▲▼厭世越南妻笑臉照曝光。（圖／李父提供）

李父表示，「她跑了之後，我們就有去垃圾桶看，結果發現衛生棉上根本沒有血跡，紅色的部分是用口紅畫的，這根本就是惡意詐騙，證據現在都還在我手裡。」

李父事後調閱監視器發現，阮女逃離時搭上uber往高雄方向離去，也讓他不禁怒批，「一切都是演戲的，是小女孩一個人演的，還是全家一起演的，還是婚姻仲介公司導演的，還是人蛇集團接應偷渡來，未來要賺錢繼續演的」。

時至今日，阮女人間蒸發已滿1個月，但李家人仍沒放棄任何希望，李父更表示將再提高懸賞金，只希望替兒子找回那無緣的媳婦。另外，李父也將對仲介公司，以及阮女提告詐欺。

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