全球首支「零碳排洗髮精」上市！家樂福呼應地球日推自有洗沐品牌

▲「家樂福X歐萊德」推出全球第一支實現「零碳排」的洗髮精。（圖／家樂福提供）

記者林育綾／台北報導

呼應世界地球日，家樂福繼去年底推出非籠飼雞蛋、實踐動物福利承諾後，今（20）日宣布攜手被譽為「台灣最綠品牌」的歐萊德，聯名推出自有品牌洗沐商品，其中最受矚目是全球第一支實現「零碳排」的洗髮精，堅持永續環保與綠色循環精神，即日起至12/31會員購買洗髮精或沐浴乳任一瓶，即送10萬紅利點數，等於現金333元。

家樂福企業社會責任繼溝通總監蘇小真表示，自2018年推動食物轉型以來，自有品牌一直是家樂福永續理念實踐的第一線，不僅在前年和去年底陸續推出非籠飼雞蛋，去年還開始推動減少70種有疑慮添加物行動開始，另外針對和雨林保護有關的棕櫚油、永續森林、永續海洋⋯等，在自有品牌也都積極實踐；而這一次和歐萊德合作的商品，更是完全實現了家樂福自有品牌對於零碳排的實踐與創新。

▲家樂福宣布攜手被譽為「台灣最綠品牌」的歐萊德，聯名推出自有品牌洗沐商品。（圖／家樂福提供）

歐萊德過往是沙龍品牌，「綠色、永續、創新」是核心價值，此次首度與通路合作，推出的系列商品包含：咖啡因洗髮、茶樹洗髮精/沐浴乳、香檳玫瑰護色洗髮精/沐浴乳、蒲公英兒童溫和洗髮精/沐浴乳、Recoffee護髮油、山茶花精萃油、源木牙膏、酒釀護手霜、沁涼頭皮噴霧、茶樹抗頭皮噴霧等13支商品。

全系列商品塑膠瓶皆採用百分之百PCR（消費用品回收再製）再生塑膠瓶，其中洗髮精系列，更打造出全球第一支可再生洗髮精押頭，且由於成分天然無添加，不僅不迫害自然生態成分，洗沐時易沖洗、洗後易吹乾，達成減少用水量及用電量以減少碳排放，因此在2019年獲得法國全球永續美妝獎領導獎冠軍，成為第一個從原料到包裝全面落實「循環經濟」、達到「零碳排」的美妝品。

▲▼「家樂福X歐萊德」推出環保、綠色永續的洗沐保養產品。（圖／家樂福提供）

另外，全系列商品去除石化，採用USDA Biobased 天然永續認證、百分百無動物來源純素成分、無麩質，不含塑化劑、環境賀爾蒙、無甲醛、無染色劑、無硫酸鹽類界面活性劑、無DEA類增稠劑、無環氧乙烷衍生物、無對烴基苯甲酸酯類防腐劑等八種高風險有害物質。且研發製作過程不做動物實驗，尊重動物生命。

蘇小真表示，今年422世界地球日的主題是復原地球，在地球日前夕推出和歐萊德合作的系列更有意義，更希望藉由家樂福+歐萊德跨品牌結合，鼓勵消費者能夠以消費行動支持永續生活，並響應聯合國永續目標中的第12項「負責任的消費與生產」，讓地球逐步恢復美麗。

而過去民眾認為自有品牌多半強調價格，但是家樂福強調更重視品質、可負擔起的價格，蘇小真說，儘管自有品牌層層把關且品質不斷升級，但以價格穩定為定價策略，自有品牌比一般同品質知名品牌便宜約10-15%，消費者其實能以可負擔的價格購買。

▲亞洲設計購物網站Pinkoi母親節特企「媽媽宇宙」，也精選主打「環境友善」保養禮。（圖／Pinkoi提供）

另外亞洲設計購物網站「Pinkoi」母親節特企「媽媽宇宙」，也精選主打「環境友善」保養禮，透過頭髮、臉部、頸部、手部及心靈的5步驟保養，標榜以「天然、環保」的方式輕鬆回春。

其中推薦「Reise米膚 頭髮人氣洗護組」，集結多種天然植物油、維他命及蛋白質成分的米糠萃取物，標榜讓頭髮彈性水亮、柔順不糾結，不僅讓頭皮越洗越健康，更主打「無動物實驗、選用低碳環保瓶器」，帶大家用更友善的方式呵護自己與地球。

▲Aery Living主打環保芳療香氛，選用可回收再生的天然原料、包裝打造環境友善香氛。（圖／Pinkoi提供）

而來自英國的香氛品牌Aery Living主打環保芳療香氛，選用可回收再生的天然原料、包裝打造環境友善香氛，透過清爽舒適香氣，放鬆感官，讓媽媽隨時隨地深吸一口療癒香氣，就能擁有美好狀態迎接每一天。

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