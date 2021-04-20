一票頂大生休學「重考牙醫」　名單驚見UCLA...他傻眼：台灣怎麼了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友昨發文指出，他在某牙醫學系擔任學測工作人員，從中發現許多頂大生休學，甚至讀到畢業，居然選擇重考牙醫，讓他不禁感慨，「台灣教育發生什麼事？」

網友在PTT提到，「小弟有幸這次擔任某牙醫學系學測工作人員啦，很驚奇地發現，一大堆頂大科系的休學、或甚至讀到畢業，選擇砍掉重練來重考醫牙。」

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其中，不乏台大電機、台大經濟、台大生環、成大資工、加州大學洛杉磯分校（UCLA）物理系、清大化工等，他直呼，「這還只是眾多教室中的某一間考生而已，讓人不禁懷疑台灣教育發生什麼事，不是鼓吹多元適性發展10幾年了，怎麼一堆頂大科系資優學生放棄專才，來重考醫學系牙醫學系啊？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PhotoAC）

一席話掀起熱議，鄉民紛紛回應，「台灣高薪工作，除了輪班就剩醫生了，行政院顧問名額太少」、「我認為是台灣整體產業出問題，無法發大財，全想擠去當醫牙」、「醫生可以當到老，科技業不行啊」、「好多學校要蓋醫院了，出路應該是一片光明」、「在台灣社會風氣，身份象徵也是很多人追求的」。

還有不少人直言，牙醫這行CP值真的很高，「連醫生都被牙醫屌打十條街」、「牙醫的工時和薪水真的不可思議」、「如果你家不太有錢又不想過勞，牙醫唯一首選，真心不騙」、「沒辦法啊！鬼島除了醫牙電資，想要賺錢又有生活品質根本不太可能」。