　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

一票頂大生休學「重考牙醫」　名單驚見UCLA...他傻眼：台灣怎麼了

▲▼108學年學科能力測驗結束,考生,家長,陪考,師大附中,大學學測,升學壓力,青少年。（圖／記者李毓康攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友昨發文指出，他在某牙醫學系擔任學測工作人員，從中發現許多頂大生休學，甚至讀到畢業，居然選擇重考牙醫，讓他不禁感慨，「台灣教育發生什麼事？」

網友在PTT提到，「小弟有幸這次擔任某牙醫學系學測工作人員啦，很驚奇地發現，一大堆頂大科系的休學、或甚至讀到畢業，選擇砍掉重練來重考醫牙。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

其中，不乏台大電機、台大經濟、台大生環、成大資工、加州大學洛杉磯分校（UCLA）物理系、清大化工等，他直呼，「這還只是眾多教室中的某一間考生而已，讓人不禁懷疑台灣教育發生什麼事，不是鼓吹多元適性發展10幾年了，怎麼一堆頂大科系資優學生放棄專才，來重考醫學系牙醫學系啊？」

▲▼看牙醫。（圖／取自免費圖庫PhotoAC）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PhotoAC）

一席話掀起熱議，鄉民紛紛回應，「台灣高薪工作，除了輪班就剩醫生了，行政院顧問名額太少」、「我認為是台灣整體產業出問題，無法發大財，全想擠去當醫牙」、「醫生可以當到老，科技業不行啊」、「好多學校要蓋醫院了，出路應該是一片光明」、「在台灣社會風氣，身份象徵也是很多人追求的」。

還有不少人直言，牙醫這行CP值真的很高，「連醫生都被牙醫屌打十條街」、「牙醫的工時和薪水真的不可思議」、「如果你家不太有錢又不想過勞，牙醫唯一首選，真心不騙」、「沒辦法啊！鬼島除了醫牙電資，想要賺錢又有生活品質根本不太可能」。

ET快訊
黃曉明終於同框Angelababy！　兩人緊抱兒子就醫
快訊／丁怡銘開嗆問罪立法院長！　游錫堃證實
快訊／印尼外海規模6.0強震！　緊急發布海嘯警報
案發現場／恐怖民宿執行「人類圈養宰殺」計畫　甜美正妹成釣餌
鍾欣怡、孫樂欣「半年無性生活」！曾當街大吵摔手機　7年婚爆危

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台鐵局長人選確定！王國材曝「會內升」　擬對聯合大地求償

快訊／自費AZ疫苗預約爆滿「搶救打氣」　指揮中心14:00說明

一票頂大生休學「重考牙醫」　名單驚見UCLA...他傻眼：台灣怎麼了

小蜜蜂也渴了！彰化百年甘露湧泉百年不斷　群蜂排排站喝水

台中火鍋店叫水「3週噴6萬」！顧客被限水都外食　業者囤10噸不夠

長髮女買獨享杯遭嘲笑「她一定單身」　一轉身屁孩情侶秒閉嘴

舒力基最靠近時間曝「暴風圈離200多公里」　周日起全台有雨

台中霸氣洗車業者「雞排祈雨」成功！　26日指定地點送百份

撞斷機車後照鏡留1500元獲萬讚　內行人一算！女車主還是虧本

根本吵不起來！5星座「裝聾作啞好脾氣」　雙魚羞吐原因超肉麻

友人證實采子也劈腿！「交往邱鋒澤一年半」　男方「MV給她當導演」見被罵曾心疼發聲

交往采子1年半慘遭劈腿！　邱鋒澤親自發聲：我還可以

25歲女送完飲料路口前遭輾斃！駕駛就是點外送的...死者母哭癱

揪心！浪汪追車13秒「想要個家」　全程燦笑...網友心疼帶回當寶貝

學生妹騎單車左轉險遭轎車撞！　駕駛右彎硬擠靠超近...網怒太扯

嬤載孫跑外送「孫誤觸機車油門」 撞攤販...老闆：免賠！她也是幫我

何孟遠深夜直播再道歉！「我傷害了荳荳」　嘆氣「有人叫我去死」《全明星》湧入安慰

155cm樂觀男配對140cm老師！ 2人對看羞笑暖爆網：樸實的一對

南投日月潭終於下雨了！ 在地人聽見「久違雨聲」樂翻

第一視角！太魯閣出軌地終通車　時速40km入隧道...壁上滿是痕跡

台鐵局長人選確定！王國材曝「會內升」　擬對聯合大地求償

快訊／自費AZ疫苗預約爆滿「搶救打氣」　指揮中心14:00說明

一票頂大生休學「重考牙醫」　名單驚見UCLA...他傻眼：台灣怎麼了

小蜜蜂也渴了！彰化百年甘露湧泉百年不斷　群蜂排排站喝水

台中火鍋店叫水「3週噴6萬」！顧客被限水都外食　業者囤10噸不夠

長髮女買獨享杯遭嘲笑「她一定單身」　一轉身屁孩情侶秒閉嘴

舒力基最靠近時間曝「暴風圈離200多公里」　周日起全台有雨

台中霸氣洗車業者「雞排祈雨」成功！　26日指定地點送百份

撞斷機車後照鏡留1500元獲萬讚　內行人一算！女車主還是虧本

根本吵不起來！5星座「裝聾作啞好脾氣」　雙魚羞吐原因超肉麻

墾丁梅花鹿竄馬路撞重機亡　警籲用路人「放慢車速」保平安

俄烏邊界瀰漫「血腥肅殺」氣氛！美FAA警告航空業者：須極度謹慎

陝西墓葬發現罕見完整米倉　出土小米成西漢飲食重要參考

台鐵局長人選確定！王國材曝「會內升」　擬對聯合大地求償

美國全面更新旅遊警示！　全球80％國家遭列「禁止旅遊」

3童獨留火場亡　父母悲痛發文反遭批「為什麼丟小孩去追大甲媽」

住戶長期占位「車底架千斤頂」　當地人曝4隱憂：寧願當人行道

快訊／自費AZ疫苗預約爆滿「搶救打氣」　指揮中心14:00說明

疑解放軍指示！中共黨員入境日本網攻　JAXA等200間日企機構受害

黃曉明終於同框Angelababy！　夫妻緊抱兒子就醫「全程伸手護頭」

男人的浪漫！日男發明超炫神器　一按開關「食物伴隨燈光」登場

生活熱門新聞

地表第一舒力基　暴風圈灌水彈

即／高雄3區21日起「緊急停水」

只有8+9在生小孩！網憂台灣未來：蠢蛋進化論成真

買IKEA另付安裝費！他下班衝回家等嘸師傅　打客服傻眼

小一數學題難倒千人　年輕媽崩潰求救

穀雨到！全台有雨時間曝　「大眼舒力基」開始北上了

可望「全面有雨」時間曝！　4月最多一波

獨立到讓人心疼！7歲童「1個人入學」安靜報到

新一波水氣移入　全台有雨時間點曝

教部：高雄和春技術學院110學年度停招

紫衣男台鐵打女人！拖到車廂間「飛踢踹頭」

舒力基最靠近時間曝　周日起全台有雨

忘憂森林「乾到變草原」！遊客不減反增

700元烤蝦「女友不來了」秒棄單　怒槓老闆對話曝光

更多熱門

相關新聞

清大15件虛擬藝術　獲邀法國拉瓦勒大展

清大15件虛擬藝術　獲邀法國拉瓦勒大展

清華大學藝術學院學士班及跨院碩博班「科技藝術組」學生的15件科技藝術作品，登上了歐洲最富盛名的虛擬實境盛會--法國拉瓦勒（Laval Virtual）虛擬實境展所舉辦的國際數位藝術節，成為亞洲唯一受邀參展的大學。今、明兩天登入虛擬世界展場中的清華大學館，就可以看到令人驚艷的科技藝術作品。

身分證P圖「涉及偽造文書？」　律師解答了

身分證P圖「涉及偽造文書？」　律師解答了

P圖「洪鮭魚」預告要辦展　清大：他退回申請不辦了

P圖「洪鮭魚」預告要辦展　清大：他退回申請不辦了

沒改過名！「洪鮭魚」揭發騙局：9張都我P的

沒改過名！「洪鮭魚」揭發騙局：9張都我P的

台大五姬吳依潔最幸福　劉乃潔學霸

台大五姬吳依潔最幸福　劉乃潔學霸

關鍵字：

牙醫頂大生重考UCLA台大清大台灣教育

讀者迴響

熱門新聞

地表第一舒力基　暴風圈灌水彈

即／高雄3區21日起「緊急停水」

只有8+9在生小孩！網憂台灣未來：蠢蛋進化論成真

買IKEA另付安裝費！他下班衝回家等嘸師傅　打客服傻眼

牙齦腫脹出血！她就醫被告知「只剩3月命」

竹聯大哥性侵少女逼清洗　一個理由提早出獄

25歲女送飲料慘遭顧客輾斃！母哭癱

愛犬池塘玩球　30分鐘失禁腦死

熱天氣引凶性　比特犬咬死同睡主人

陳零九突PO黑白文：別情緒勒索！

騎樓停車穿雨衣遭舉發　他告贏了

小一數學題難倒千人　年輕媽崩潰求救

深夜2地震…坤達傳2字關心　柯佳嬿一看翻白眼

阿滴染髮影片意外曝戀情！

遊覽車撞限高桿「車頂被削掉」慘叫聲不斷

更多

最夯影音

更多
友人證實采子也劈腿！「交往邱鋒澤一年半」　男方「MV給她當導演」見被罵曾心疼發聲

友人證實采子也劈腿！「交往邱鋒澤一年半」　男方「MV給她當導演」見被罵曾心疼發聲
交往采子1年半慘遭劈腿！　邱鋒澤親自發聲：我還可以

交往采子1年半慘遭劈腿！　邱鋒澤親自發聲：我還可以

25歲女送完飲料路口前遭輾斃！駕駛就是點外送的...死者母哭癱

25歲女送完飲料路口前遭輾斃！駕駛就是點外送的...死者母哭癱

揪心！浪汪追車13秒「想要個家」　全程燦笑...網友心疼帶回當寶貝

揪心！浪汪追車13秒「想要個家」　全程燦笑...網友心疼帶回當寶貝

學生妹騎單車左轉險遭轎車撞！　駕駛右彎硬擠靠超近...網怒太扯

學生妹騎單車左轉險遭轎車撞！　駕駛右彎硬擠靠超近...網怒太扯

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面