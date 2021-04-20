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瘋電影／私刑救援　尊重教育何其重要？

文／賴賴

▲▼ 私刑救援。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

整部電影充滿著仇恨，仇視伊朗政府和回教的內容，看得很不舒服，改編真實故事應該標出真實案件人名或事件名稱，而不是因為美國人被伊朗抓走就發展仇恨故事，這對化解仇恨一點幫助也沒有，只是助長仇恨的火焰。

電影流暢但許多劇情設計的BUG，有點中二的劇本路線，感覺篤信基督教的男主角並不尊重伊朗國民的宗教，當然點燃怒火無可厚非，不論是哪種宗教都沒有叫人類去殉道殺人，除非是邪教，曲解教義是人類智慧不到位，萬壽的神仙怎麼可能會製造戰爭，要是如此他們自己應該都很忙了。

這是一部很好的反思電影，對於製作影片的人，可以看到錯誤偏執的劇本型態，使得整部電影架構混亂，內容牽強。這整部電影是美國在控訴伊朗政府如何荼毒美國人，但是因為劇本的設定，個人認為這男主角太過自信自己所認定的正義，導致引起民怨沸騰，尊重的教育在這個時代尤其重要，不論是宗教信仰、性向或是政治取向，尊重的課程必須納入國民教育用力深耕。

片　　名：私刑救援
英文片名：Infidel
類　　型：劇情
上映日期：2021-04-09
片　　長：107分鐘
導　　演：賽羅斯諾羅斯泰(Cyrus Nowrasteh)
演　　員：吉姆卡維佐(Jim Caviezel) 、 克勞蒂亞卡凡(Claudia Karvan)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：天馬行空

劇情大綱

本片靈感來自真實事件，一場驚心動魄的跨國救援。道格（吉姆卡維佐 飾）是網路名人，經常在自己的部落格宣揚基督教義，擁有廣大粉絲。伊朗裔的好友賈維德暱稱他為“異教徒”，並安排他到開羅參加一場真主黨主辦的“宗教對話”。在主持人咄咄逼問之下，道格竟然當著全國穆斯林說出「耶穌是上帝，祂想成為你的上帝」，引發當地激進派的不滿，連夜殺進旅館將他綁架到黎巴嫩，私刑虐待。

他的妻子麗茲向國務院尋求協助，卻得到美國政府愛莫能助的回應。再次得知消息時，道格已被轉往伊朗最惡名昭彰的監獄，並被伊朗政府以間碟之名起訴、死刑定讞。麗茲親身來到伊朗，並得到伊朗當地的基督教組織以及以色列情報單位的援助，他們能否在行刑之前，成功展開救援呢？

▲▼ 私刑救援。（圖／yahoo）

▲還好有個在中情局工作的妻子幫忙。

▲▼ 私刑救援。（圖／yahoo）

▲從被俘虜到上法庭，一陣莫名其妙的指控，終歸究於在回教國度的電視上傳教。

▲▼ 私刑救援。（圖／yahoo）

▲戰爭多半起源於不尊重開始，繼而變成利益關係的盤算。

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