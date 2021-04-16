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瘋電影／一場大火之後　火災燒出羅馬尼亞腐爛醫療系統

文／賴賴

▲▼一場大火之後。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

看完電影不知不覺淚滿盈眶，我們還是很幸福，羅馬尼亞人太可憐了，那群無辜的年輕生命，在舞廳遇火救出，竟然是因為醫院問題而死在醫院，只有百分之十的燒傷，因為細菌感染而死亡，還沒死者竟然被醫護人願蓋上白布，要行賄才醫治，羅馬尼亞的腐爛醫療體系，要透過奧斯卡的加持，讓全世界共同譴責，但有用嗎？這個世界真的還有正義存在嗎？

電影流暢好看，雖然是紀錄片，卻一點都沒感覺到鏡頭上的這些人是素人，就像是對白自然流暢的演員，不得不說羅馬尼亞人五官都很工整上鏡，前衛生部長就是官商勾結的官僚語術，民運起家的新衛生部長，就是書生氣質，即使壯志凌雲卻令觀眾為他捏一把冷汗，全世界都知道了羅馬尼亞醫療問題，然後呢？

從疫情開始，相信這個世界對聯合國這個組織就已經心灰意冷了，還有任何機構會為了人權生命正義去討公道嗎？羅馬尼亞的醫療和太魯閣號的五十條人命，有沒有不尋常的雷同處？文青電影，好看。


片　　名：一場大火之後
英文片名：Collective
類　　型：紀錄片
上映日期：2021-04-09
片　　長：109分鐘
導　　演：亞歷山大納瑙(Alexander Nanau)
國　　家：羅馬尼亞
語　　言：羅馬尼亞語
發行公司：好威映象

劇情大綱

2015年，羅馬尼亞一個音樂展演空間「集體俱樂部」（Collective），在一場演出的過程中意外發生大火，造成27死160傷的重大慘劇。然而幾個月後，卻又傳出37名燒傷患者陸續離奇死亡的消息。一支新聞調查團隊於是設法介入，抽絲剝繭、秘密蒐證，開始逐步揭發整個醫療體系的大規模崩壞與國家機器不為人知的暗黑操作。

《一場大火之後》全片劇力萬鈞、毫無冷場，雖是紀錄片，卻比奧斯卡最佳影片《驚爆焦點》（Spotlight）更為緊張刺激，出乎意料的情節發展令人不寒而慄。連英國泰晤士報都盛讚：「這是繼1976年的《大陰謀》後，講述媒體辦案最棒的電影。」本片同時入圍奧斯卡最佳國際影片與最佳紀錄片兩項大獎，並獲眾多影評人協會最佳紀錄片獎，各大知名媒體、名人一致力推。在世界被疫情全面影響的此時，這部力道生猛又扣人心弦的絕佳作品更顯其重要。

▲▼一場大火之後。（圖／yahoo）

▲夜店大火，非常像當年八仙樂園氣爆案，現場都是年輕人。

▲▼一場大火之後。（圖／yahoo）

▲衛生局長下台，換上民運出身的醫師，卻一籌莫展。

▲▼一場大火之後。（圖／yahoo）

▲透過奧斯卡看到羅馬尼亞醫療體系腐到根部的悲哀。

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