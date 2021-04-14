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瘋電影／淚水成鹽　浪女會是渣男的終點站嗎？

文／賴賴

▲▼淚水成鹽。（圖／YAHOO）

瘋言瘋語：

多情有錯嗎？感覺是一個渣男的習氣，看完實在一點都不想同情他，疼愛孩子的父親，從不糾正孩子的生活態度，選擇尊重的等待，這也使得他在許多人生交叉口，選擇對自己方便的道路，而那些灰色地帶的道德規範在不觸犯法律條件下，顯得無力而無奈，劈腿、３Ｐ，再次證明人類在慾望前顯得渺小。

電影流暢好看，單純的黑白凸顯人類情感的複雜面，父子感情固然深刻生動，卻也從父親溺愛兒子的態度中，看到這樣的教育方式對兒子並沒有幫助，他總是選擇利己的角度去思考，不論是明明已經有交往對象卻又和前女友復合，再欺騙準備劈腿，傷害了不知情的兩位女孩，或是父親明明已經聽見孩子女友已經懷孕，卻欺騙孩子說女友已經墮胎等等，大家方便行事的決定利益自己枉顧他人同時，已經種下自己未來的不幸，電影有很多哲學佛理，大人的世界很不容易，因為道德麻木的人確實很多。

物以類聚，道德複雜的人終究會栽在道德複雜人的手上，假如你正面臨複雜感情關係，而自身想著要駕馭對方者，最好快脫離。


片　　名：淚水成鹽
英文片名：The Salt of Tears
類　　型：劇情
上映日期：2021-04-09
片　　長：01時40分
導　　演：菲利普卡瑞(Philippe Garrel)
演　　員：安托弗爾莫(Logann Antuofermo) 、 歐萊雅阿瑪拉(Oulaya Amamra) 、 露易絲謝維洛特(Louise Chevillotte) 、 蘇海拉雅各(Souheila Yacoub) 、 安德列威姆斯(André Wilms)
國　　家：法國
語　　言：法語
發行公司：聯影／聯贏

劇情大綱

多情男子在巴黎的旅程中墜入愛河，周旋於三女之間
一個有抱負的木匠盧克前往巴黎參加一所木匠學院的考試時，他邂逅了一名年輕女子潔蜜拉並有一段短暫的浪漫關係。之後，他回到了自己故鄉，與父親住在一起，盧克和前女友吉娜維芙復合，兩人關係竟產生變化，之後他搬回巴黎後，又愛上了另一個女人貝茜，盧克與三位女人之間發展出錯綜複雜的愛情故事…。

▲▼淚水成鹽。（圖／YAHOO）

▲邂逅了純真的巴黎女孩並留下深刻印象，女孩矜持沒得手。

▲▼淚水成鹽。（圖／YAHOO）

▲巧遇前女友，一見面就乾柴烈火直到女友懷孕，逃走。

▲▼淚水成鹽。（圖／YAHOO）

▲漂亮女孩深得渣男獵物心理，即使3P也接受，有人追的女孩比較能激起雄性戰鬥力。

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