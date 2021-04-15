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瘋電影／STAND BY ME 哆啦A夢2　大雄從婚禮上逃走了

文／賴賴

▲▼ STAND BY ME 哆啦A夢2。（圖／YAHOO）

瘋言瘋語：

從小學三年級開始看小四的大雄到現在，小叮噹從來就不會讓人失望，不論是漫畫還是電視卡通，以至於電影到現在的立體視覺，小叮噹永遠以簡單的故事線條出發，成就一個深度內涵的道理，溫暖好看且充滿意義，尤其是最後片尾曲的歌詞，太動人太切題太好聽了。

一個感覺是極度平凡極度沒用的獨生子，在這個時代感更強，每個獨生子與生俱來就肩負著獨一無二的自信，進入社會後必須與人一較高下，每每傷痕累累的戰敗，還得佯裝沒事，看到最後大雄倒在奶奶懷裡，奶奶說的那一番話，實在太療癒了，電影流暢好看，看完也開始想念自己的外公了，哀呀。

善良是這個世界最強大的力量。

片　　名：STAND BY ME 哆啦A夢2
英文片名：STAND BY ME Doraemon 2
類　　型：動畫
上映日期：2021-02-10
片　　長：01時36分
導　　演：山崎貴 、 八木龍一
演　　員：水田山葵 、 大原惠 、 嘉數由美 、 關智一 、 妻夫木聰(Satoshi Tsumabuki)
國　　家：日本
語　　言：日語
發行公司：車庫娛樂


劇情大綱

《STAND BY ME 哆啦A夢2》故事將接續前作，某日突然想起幼稚園時過世的奶奶而傷心不已的大雄，在與哆啦A夢達成約定後，搭乘時光機回到過去，只為了偷偷再見奶奶一面，沒想到卻意外被奶奶發現了。奶奶雖然對於以小學生模樣現身的大雄感到訝異，但依然溫柔地對待他。就在奶奶「希望見到大雄新娘子」的願望下，一個連接「過去」、「現在」與「未來」的故事就此展開……。

▲▼ STAND BY ME 哆啦A夢2。（圖／YAHOO）

▲和奶奶相處時可以感受到滿滿的愛，奶奶希望看到大雄的新娘。

▲▼ STAND BY ME 哆啦A夢2。（圖／YAHOO）

▲胖虎從小到大都一個樣。

▲▼ STAND BY ME 哆啦A夢2。（圖／YAHOO）

▲成年大雄小學大雄一起來找奶奶。

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