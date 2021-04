瘋電影／STAND BY ME 哆啦A夢2　大雄從婚禮上逃走了

文/賴賴

瘋言瘋語:

從小學三年級開始看小四的大雄到現在,小叮噹從來就不會讓人失望,不論是漫畫還是電視卡通,以至於電影到現在的立體視覺,小叮噹永遠以簡單的故事線條出發,成就一個深度內涵的道理,溫暖好看且充滿意義,尤其是最後片尾曲的歌詞,太動人太切題太好聽了。

一個感覺是極度平凡極度沒用的獨生子,在這個時代感更強,每個獨生子與生俱來就肩負著獨一無二的自信,進入社會後必須與人一較高下,每每傷痕累累的戰敗,還得佯裝沒事,看到最後大雄倒在奶奶懷裡,奶奶說的那一番話,實在太療癒了,電影流暢好看,看完也開始想念自己的外公了,哀呀。

善良是這個世界最強大的力量。

片 名:STAND BY ME 哆啦A夢2

英文片名:STAND BY ME Doraemon 2

類 型:動畫

上映日期:2021-02-10

片 長:01時36分

導 演:山崎貴 、 八木龍一

演 員:水田山葵 、 大原惠 、 嘉數由美 、 關智一 、 妻夫木聰(Satoshi Tsumabuki)

國 家:日本

語 言:日語

發行公司:車庫娛樂



劇情大綱

《STAND BY ME 哆啦A夢2》故事將接續前作,某日突然想起幼稚園時過世的奶奶而傷心不已的大雄,在與哆啦A夢達成約定後,搭乘時光機回到過去,只為了偷偷再見奶奶一面,沒想到卻意外被奶奶發現了。奶奶雖然對於以小學生模樣現身的大雄感到訝異,但依然溫柔地對待他。就在奶奶「希望見到大雄新娘子」的願望下,一個連接「過去」、「現在」與「未來」的故事就此展開……。

▲和奶奶相處時可以感受到滿滿的愛,奶奶希望看到大雄的新娘。

▲胖虎從小到大都一個樣。

▲成年大雄小學大雄一起來找奶奶。

