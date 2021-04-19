瘋電影／藥命交錯　難以想像的黑心企業總是發財

文／賴賴

瘋言瘋語：

加拿大電影，很明顯的可以看出性格的不同，這要是在美國肯定就是打，別無他法，但在加拿大，不慍不火徐徐的，先把三條線的故事來龍去脈說清楚，再看問題怎麼解決，三線故事的交叉剪輯很厲害，不過節奏太加拿大，要精神很好時來看，整體感是好看的，可以讓編劇做功課，這麼複雜的三線故事。

真實故事其實特別不容易，尤其是要原汁原味的搬上大銀幕，不加點油添點醋，就會變成健康食品，而這部電影是加拿大真實發生的故事，槓上藥局導致臥底差點沒命，而事實上已經有無辜小孩喪生，這些毫無良知的有錢人，最擅長叫別人背黑鍋，錢財自己吞，不管他人死活的惡質存在，看得很氣卻又無可奈何，只能要求自己多做好事，別讓厄運找上門。

片 名：藥命交錯

英文片名：Crisis

類 型：劇情

上映日期：2021-04-21

片 長：118分鐘

導 演：尼可拉斯傑瑞奇(Nicholas Jarecki)

演 員：蓋瑞歐德曼(Gary Oldman) 、 艾米漢默(Armie Hammer) 、 伊凡潔琳莉莉(Evangeline Lilly) 、 路克伊凡斯(Luke Evans) 、 蜜雪兒羅莉葛茲(Michelle Rodriguez) 、 奎格金尼爾 (Greg Kinnear) 、 莉莉蘿絲戴普(Lily-Rose Depp) 、 維羅尼卡費瑞爾‎(Veronica Ferres)

國 家：加拿大、比利時

語 言：英語

發行公司：甲上

劇情大綱

是止痛藥還是毒藥？ 醫界毒梟引爆全球致命危機

美國平均每天有近150人因成癮性止痛藥物過量死亡，藥物氾濫更造成每年破２兆台幣的經濟負擔，成為新型態的毒品危機！美國緝毒局警探傑克(艾米漢默飾)臥底在販毒組織中，企圖將一樁毒品走私行動一網打盡，因此他鋌而走險接近了販毒首腦老木，而剛戒掉毒癮的媽媽克萊兒(伊凡潔琳莉莉飾) 意外發現她的兒子是因為捲入老木的毒品走私而慘遭殺害，讓克萊兒下定決心要讓他們付出慘痛的代價。與此同時，大學教授泰隆(蓋瑞歐德曼飾)在藥物研究中發現了號稱不會上癮的新型止痛藥，一旦用藥時間拉長，成癮程度是一般止痛藥的三倍，牽扯300億台幣利益的「藥命危機」就此展開。

▲臥底刑警冒著生命危險深入毒窟。

▲教授不願背黑鍋殃及無辜病患找來FBI。

▲明知藥物有問題卻仍竄改數據黑心銷售。

★★★歡迎加入瘋電影家族：https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI