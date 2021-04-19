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為了救女童！她反受困海面　海灘泳客「數十人牽一線」驚險救援

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國佛羅里達州巴拿馬市海灘（Panama City Beach）14日發生突發狀況，2名女子營救海面上一名年約8歲的女童後，其中1人隨即受困洶湧海浪之中。當時海灘上數十名泳客聽見女子求援的尖叫聲後，立刻手牽手串起人龍，成功把她救上岸。

綜合美媒福斯新聞、WMBB等報導，當時一名年約8歲的女孩受困海中，發出驚慌呼救聲，2名在場女子隨即衝進水裡營救，最終孩子順利被救出。只不過，其中一名前去救人的女子隨後也受困。

依據目擊者絲特爾馬赫斯（Briana Stelmachers）的說法，當她們一家人在飯店外休息時，突然聽見一名女子求援的尖叫聲，她的老公瑞安（Ryan）立刻衝入水中試圖營救，但當時海浪大到幾乎無法接近，甚至可用「前進1步、倒退3步」的狀況來形容。

海邊其他在場民眾也發現此一狀況，約有數十人當場手牽手串起人龍，合力成功把受困海上的女子救上岸。依據流傳的畫面，在所有人平安回到陸地上時，現場的人也發出歡呼聲。

這起營救事件順利落幕，但當地官員並不鼓勵此種做法，因為可能導致更多人被捲入水中。

 ▼Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

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