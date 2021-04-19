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社會 社會焦點 保障人權

阿北慣竊躲陽台露餡　噴「護髮露」揮板手攻擊！屋主負傷壓制

記者陳以昇／新北報導

新北市一名阿伯級的慣竊，半夜利用施工的工地攀爬到隔壁3樓民宅行竊，男屋主聽到陽台發出聲響查看，赫然發現他就躲在門後，露出穿著球鞋的腳，雙方發生扭打，過程中他還持板手攻擊並噴灑不明液體，警方獲報到場將他逮捕，依竊盜未遂移送偵辦，男屋主事後貼網要民眾小心。

▲▼壯碩的張姓屋主裸身抓著鄭姓竊賊（戴口罩），屋主被竊賊噴灑「護髮露」 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲壯碩的張姓屋主裸身抓著鄭姓竊賊（戴口罩） 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，63歲鄭姓男子有多起竊盜前科，多次進出監獄仍不悔改，是阿伯級的慣竊。18日凌晨2時許，他到新莊區一處施工的工地，攀爬到隔壁3樓民宅，就在陽台伺機而動時，不小心發生聲響，驚動的屋主。

▼屋主被竊賊噴灑「護髮露」 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼壯碩的張姓屋主裸身抓著鄭姓竊賊（戴口罩），屋主被竊賊噴灑「護髮露」 。（圖／記者陳以昇翻攝）

張姓屋主的老婆當時正在上廁所，聽到陽台有異音，嚇的趕緊叫丈夫起床，37歲的張姓屋主裸著上半身到陽台開門查看，就在將門開到底時，感覺有東西擋住門，赫然發現一對穿著球鞋的腳，門後方鄭男戴著球帽、口罩與他對望。

張姓屋主立刻大喊叫老婆報警，語畢，鄭男立刻拿出預藏的「護髮露」朝他噴灑並用板手攻擊他，雙方在陽台扭打，最後鄭男不敵年輕力壯的屋主遭到壓制，警方獲報短短7分鐘趕抵，將鄭男逮捕帶回偵訊，訊後依竊盜未遂移送偵辦。

張姓屋主事後心有餘悸「這次算運氣好…當下一開始對方直接拿刀捅我，可能就領便當了」，並將事件貼到臉書不公開社團《樹林人》，提醒網友要小心。

修圖修到厭世！這款CP值很可以

▼壯碩的張姓屋主壓制慣竊時，身上仍受到多處擦挫傷。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼壯碩的張姓屋主裸身抓著鄭姓竊賊（戴口罩），屋主被竊賊噴灑「護髮露」 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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