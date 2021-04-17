5大衛生棉排行出爐！網讚冠軍「像沒穿」、「奶茶棉」討論度激升

▲衛生棉是許多女性生理期不可或缺必備品。（圖／記者李佳蓉攝）



記者林育綾／綜合報導

衛生棉是許多女性生理期不可或缺必備品，近來各品牌也針對消費者不同需求，相繼推出涼感、花香等，也有厚薄度、長度等外型上的差異。近有社群媒體追蹤3個月內「衛生棉」話題的網路聲量表現，統計出5大品牌排行榜，其中「蕾妮亞」、「蘇菲」兩王對決，而愛康則位居第3名。

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▲5大衛生棉品牌口碑排行榜。（圖／OpView 社群口碑資料庫）

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》，追蹤最近3個月內網友對「衛生棉」的話題討論，並觀察及統計網路聲量表現，發現由「零觸感特薄」聞名的「蕾妮亞」獲得話題冠軍寶座，擁有最高的討論聲量，猶如其標語所示，網友直呼「衛生棉就跟沒穿一樣」，同時該品牌與「角落生物」聯名推出的限量系列也廣受網友熱愛，讓民眾直喊「很心動」、「帶出門不尷尬」。

▲蘇菲原色「奶茶棉」受到網友喜愛。（圖／蘇菲）



而第二名是由前陣子甫推出「奶茶棉」的「蘇菲」奪下，奶茶棉因主打為天然、無漂白的原生棉，又因顏色呈現奶茶色，而獲得民眾高度談論，從「使用上更安心」、「顏色療癒」等敘述看出，奶茶棉極受網友喜歡，在網路上掀起一波討論熱度。

位居第三則是以涼感衛生棉著名的「愛康」，網友指出「衛生棉很涼而且味道也很好聞」，另外也有民眾提到「撕下衛生棉不會有殘膠」。

▲網友討論焦點。（圖／OpView 社群口碑資料庫）



《OpView社群口碑資料庫》提到，隨著天氣逐漸轉熱，夏天即將來臨，擁有「涼感」功用的衛生棉也成為大眾談論的主要焦點，就有網友說到「太悶熱的真的很崩潰」、「涼感衛生棉是生理期來必用」而由「不會太涼」、「舒服的涼度」等討論內容觀察到，涼感的程度會造成舒適上的差異，是民眾在挑選衛生棉時的重點之一，相關討論破2千則。

另外衛生棉的「親膚度」也受到網友的重視，「觸感」、「摩擦」和「肌膚」都是大眾常常提及的詞彙，不少民眾提到經痛已造成身體上的不舒服，因此衛生棉的使用感受更加重要。

而當使用衛生棉時間較長，便會有鐵味、腥味飄出，從網友提及「每次到下午都會有異味」、「用有香氣的衛生棉比較不尷尬」等內容可見，能夠「淨味」的衛生棉受到重視，相關討論破千則。

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